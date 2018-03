Pommes de terre aux navets avec lard

Faire roussir quelques tranches de lard dans une casserole; les enlever quand elles sont roussies et faire brunir dans la graisse restante les navets épluchés et coupés en morceaux. Ajouter à ceux-ci les pommes de terre, sel, poivre, très peu de noix de muscade râpée et assez d’eau pour les couvrir; laisser bouillir pendant une heure. Si le jus n’est pas assez réduit, on laisse se continuer l’ébullition, casserole découverte. Ajouter le lard et servir chaud.

Almanach Bénard, 1917