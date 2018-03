Pommes de terre à l'ardennaise

Faites cuire à l’eau, avec la pelure, une quinzaine de grosses pommes de terre bien farineuses; lorsqu’elles sont à point, pelez-les et réduisez-les en purée. Prenez des restes de jambon, employez le maigre et le gras, et coupez-les en dés; mêlez-les à la purée et seulement alors ajoutez-y les assaisonnements nécessaires: sel avec prudence, à cause du jambon; poivre largement et noix de muscade parcimonieusement. Hachez un éclat d’ail, trois échalotes et quelques brins de persil et de ciboule. Mêlez-les à la purée additionnée de jambon, ainsi que deux ou trois œufs battus en omelette et un bon morceau de beurre frais. Amalgamez bien le tout en le travaillant légèrement à la fourchette; si la purée vous paraît un peu sèche, quelques cuillerées de crème ou de lait ne pourront que l’améliorer. Versez la purée dans un plat de porcelaine allant au feu; mettez-la à four chaud et faites-la dorer rapidement pendant vingt à trente minutes. Servez les pommes de terre au sortir du four.

Almanach Bénard, 1917