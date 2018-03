Peler des pommes, beurrer un plat allant au four, y mettre les pommes avec un peu d’eau. Faire bouillir le riz, ajouter ensuite aux pommes avec du sucre et un peu d’eau ou de lait. Faire cuire au four en ayant soin d’arroser de temps en temps avec un peu d’eau.

Almanach Bénard, 1917