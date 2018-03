J’ai promis de vous apprendre à faire de la pâtisserie sans farine; il faut que je tienne parole. Faisons un joli plat de petits fours, voulez-vous? Préparez un quart d’amandes moulues et 150g de sucre fin. Battez deux ou trois blancs d’œuf en neige. Travaillez d’abord le sucre et les amandes et, peu à peu, ajoutez le blanc d’œuf pour lier la pâte et la rendre lisse, compacte, mais élastique. Beurrez ou huilez un papier: choisissez des douilles de divers modèles et, à l’aide de celles-ci, dressez des petits dessins en pâte sur le papier; garnissez d’amandes découpées ou de fruits confits et laissez raffermir la pâte avant de l’enfourner. Cuisez à four chaud jusqu’à ce que les petits fours soient légèrement dorés. Au sortir du four, glacez avec une solution de gomme arabique ou avec du sucre sur lequel on passe un fer rougi.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917