Petits biscuits

Prenez 125g de sucre superfin, que vous réduirez en poudre très fine ; mettez-le dans une terrine avec quatre jaunes d’œufs, puis joignez à cela 125g de fécule et 15g de fleur de farine. Opérez un mélange intégral et parfait. Fouettez les blancs que vous avez retenus et ne vous fatiguez de cette besogne qu’après avoir obtenu une neige très dure, que vous mélangez au moyen de la spatule à la pâte formée. Travaillez assez légèrement, pour que la neige ne retombe point. Beurrez légèrement vos moules en fer-blanc ou des formes en papier, à défaut des premiers (en ce cas, ne beurrez pas); remplissez à moitié, parce que la matière gonfle beaucoup en cuisant. Saupoudrez les biscuits de sucre en poudre fine et mettez au four jusqu’à ce qu’ils aient pris une belle couleur jaune foncé.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917