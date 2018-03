Paysages du front belge : les décors de la vie et la mort

Le front belge doit le tracé qu’il a conservé pendant la plus grande partie de la guerre aux péripéties de la bataille de l’Yser, en octobre 1914. A la fin du mois, l’armée belge profite d’un répit dans les attaques allemandes pour transformer le champ de bataille. Elle ouvre les écluses afin d’inonder la plaine d’eau de mer, puis les ferme pour éviter son reflux. La montée progressive des eaux surprend les Allemands et les oblige à cesser leur offensive sur cette section du front dès les premiers jours de novembre. Ils redirigeront alors leurs efforts plus au sud sur les lignes alliées à Ypres, avant de constater leur échec et de s’installer dans la guerre de position.

L’appellation "front de l’Yser" est trompeuse, parce qu’elle peut laisser supposer que les deux camps occupaient chacun une rive du fleuve, les Belges sur la rive sud et les Allemands sur la vive nord. C’est oublier que l’Yser n’a qu’une largeur assez réduite et qu’il ne constitue pas un obstacle infranchissable. Les deux camps possèdent donc à certains endroits du front des têtes de pont chèrement défendues sur l’autre rive, de même que des postes établis au beau milieu de l’inondation. Celle-ci s’étend sur un kilomètre, voire trois par endroits et même jusqu’à cinq kilomètres à sa portion la plus large, mais sa profondeur est très variable. Les points les plus élevés de la plaine (sur lesquels sont notamment bâties les fermes) constituent autant d’îles qui feront l’objet de combats. L’inondation est contenue au sud par le remblai du chemin de fer Nieuport-Dixmude. Celui-ci a constitué la dernière ligne de défense belge pendant la bataille de l’Yser et continuera à jouer ce rôle pendant le reste du conflit. A Dixmude, les lignes belges et allemandes se rapprochent. Elles ne sont plus séparées que de quelques mètres à l’emplacement du fameux " Boyau de la Mort ". Plus au sud, le cours de l’Yser oblique vers l’Ouest et les Belges ne peuvent plus compter sur lui pour contribuer à protéger leurs lignes. C’est donc le canal Yser-Ieperlee qui remplace le fleuve comme soutien de la première ligne jusqu’à Ypres, même si les Belges entretiennent là aussi des postes avancés sur l’autre rive.

L’Yser joue donc un rôle fondamental sur le front belge. Son tracé et son embouchure permettent l’inondation de la plaine, et le canal qui lui apporte les eaux de l’Ieperlee contribue également à la stabilisation des lignes de front. Mais le fleuve ne constitue en rien une garantie contre toute attaque allemande. Bien plus large, la Dvina n’a pas empêché les Allemands de s’emparer de Riga en 1917. La meilleure protection réside donc dans l’édification progressive par les Belges d’un système de défense en profondeur, à savoir plusieurs réseaux de tranchées précédées par des postes d’alerte avancés.