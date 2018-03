Pâte croquante genre feuilleté

Mettre la farine dans une terrine ou sur la planche un peu de sel, le beurre ou saindoux, bien mélanger à sec avec les mains (pour défaire les morceaux), puis ajouter de l’eau petit à petit en mêlant le tout, tout juste assez pour lier la pâte, ne pas trop la travailler, à peine y toucher. Cette pâte une fois faite peut se conserver 3 ou 4 jours avant d’être employée, si on le désire. Etendre la pâte très mince, la mettre dans une platine légèrement beurrée, piquer la pâte avec une fourchette, la mettre au four jusqu’à ce qu’elle soit bien dorée. Ne mettre les fruits ou les compotes qu’après. Si l’on veut un peu dorer la compote on peut la remettre au four.

Manuscrit Madame Germaine Servais, 1918