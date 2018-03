Pas de héros sans chanson ! Napoléon et Albert Ier

La réutilisation de la figure de Napoléon pour grandir la personne du Roi Albert n’est en rien isolée. Pour le grand public de 1914, la guerre est encore trop souvent réduite à l’image d’une grande bataille décisive, planifiée par un stratège de génie, dont Napoléon est l’archétype. L’évolution de la société depuis 1815 impose toutefois d’insister davantage encore sur la proximité (supposée) des chefs de guerre avec leurs subordonnés. C’est pourquoi un autre mythe napoléonien reprend du service en France, dans un but assez semblable à celui de notre chanson. L’histoire là aussi, est édifiante. Au cours d’une ronde, Napoléon découvre une sentinelle endormie à son poste. Au lieu de la réprimander, voire de la punir sévèrement, l’Empereur la laisse se reposer, s’empare de son fusil et monte la garde lui-même. Malgré (ou justement à cause de) son invraisemblance, l’anecdote eut son petit succès. Et en 1914, des cartes postales françaises décident de représenter dans la même posture le commandant en chef des armées françaises, le général Joffre. Voilà comment présenter à peu de frais un général comme quelqu’un de proche de " ses " soldats… alors que, à l’instar justement de Napoléon, il les envoie au feu sans trop d’états d’âme.

Si la " Chanson du Roi Albert " fut un vrai succès sur le long terme, c’est sans doute parce que, en dépit de son caractère fictionnel, elle a paru à beaucoup comme relativement compatible avec la réalité. Ils sont nombreux en effet, les carnets de guerre de combattants belges, édités ou non, qui font mention des visites d’Albert Ier dans les tranchées. La propagande du temps de guerre s’en empare parfois de manière ridicule, en représentant le Roi faire le coup de feu au milieu des obus ou en le montrant se livrer aux travaux les plus pénibles. Ces exagérations mises à part, il est clair que le " Roi-Soldat " n’a pas usurpé son titre. Il est de très loin le chef d’Etat européen qui a passé le plus de temps sur le front pendant le conflit. Loin de se limiter à de simples opérations de communication, les visites du Roi expliquent aussi en partie sa compréhension du vécu des simples soldats, qui transparaît parfois dans ses carnets de notes ou sa correspondance. C’est là aussi une des raisons – parmi bien d’autres, plus politiques ou stratégiques – qui justifient aux yeux d’Albert Ier le refus des offensives irréalistes et sans lendemain. Toute napoléonienne qu’elle soit à l’origine, la " Chanson du Roi Albert " traduit assez bien l’état d’esprit des soldats belges et de leur Roi, acculés à une guerre défensive :

" Si vous passez, craignez ma baïonnette,

Retirez-vous, vous ne passerez pas, (bis)

Halte là ! "