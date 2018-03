La préparation du palais de bœuf se fait par un bon nettoyage suivi d’un échaudage à l’eau bouillante qui permet d’enlever facilement la peau et les parties noires; on lave ensuite à plusieurs eaux. On peut en faire des plats divers, très agréables à la condition d’être bien assaisonnés. Nous conseillons surtout le palais de bœuf lyonnaise qui se fait en laissant chauffer lentement, sans bouillir, des morceaux de palais cuits, dans une purée brune d’oignons.

Berger, Abbé. L’alimentation en temps de disette en temps de guerre, 1915