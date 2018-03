Orphelins en 14-18 : la guerre en héritage

Le 16 mars 1915, le Comité National de Secours et d’Alimentation créée l’Oeuvre nationale des orphelins de guerre afin de venir en aide aux enfants ayant perdu leurs parents du fait de la guerre. Cette section fut créée avec l’appui de la très active Commission For Relief in Belgium (CRB). Les Américains d’ailleurs répondront présents lorsqu’il s’agira de soutenir les oeuvres s’occupant des orphelins.

L’image iconique de l’orphelin belge fera le tour du monde pour montrer au monde entier les effets malheureux de la cruauté teutonne et récolter des fonds. En France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, on ne compte pas les soirées dédiées à leur cause, les collectes à chaque messe. Ces pauvres enfants deviennent presque un accessoire à la mode, chacun veut avoir son protégé : les dames américaines de la haute, comme pour les filleuls de guerre et les réfugiés, veulent presque toutes avoir “leur” orphelin de guerre ou s'occuper d'un orphelinat en Europe. Les ambassades, spécialement celle des Etats-Unis, reçoivent des demandes en ce sens. Cela part bien entendu d’un bon sentiment mais ces bienfaitrices ne se rendent pas toujours compte des questions délicates qu’implique une adoption : les enfants trop jeunes ne peuvent donner d'informations sur les possibles membres de la famille survivants qui pourraient les accueillir, les plus âgés sont déjà enracinés au pays et souvent les familles préfèrent des enfants en bas âge. De belles histoires circulent aussi dans la presse internationale à propos d’enfants belges adoptés par le plus grand des hasards par de la famille lointaine en Angleterre. Vraies ou fabriquées, ces histoires poursuivent un même but : émouvoir la communauté internationale sur le sort des enfants.

D’autres préfèrent envoyer dons et colis à destination de ces infortunés enfants. Une dame canadienne, envoyant des vêtements en 1915 demande “ que l'enfant, plus tard, sache bien, et pense quelquefois que, quand il était petit, une Canadienne lui voulut du bien. De plus, s'il était possible, je voudrais qu'on l’appelle Jérôme ou Clara “

En territoire occupé, des campagnes caritatives de grande ampleur se développent : le 8 septembre 1917 une grande garden-party est organisée au Château de Val Duchesse, dans la belle banlieue bruxelloise, au profit des orphelins, sous la bénédiction du marquis de Villalobas, ministre plénipotentiaire d’Espagne en Belgique et grand bienfaiteur des civils belges. L’entrée est élevée (20 francs) mais au total bénéfice des petits malheureux. C’est l’occasion idéale pour les plus fortunés de mettre la main au portefeuille. Dans des petites boutiques montées pour l’occasion, on vend cartes et petits objets au profit des orphelins. “Pendant quelques instants dans la beauté sereine d’un spectacle séduisant, on venait ”oublier” en s’associant à une bonne action” peut-on lire dans l’album souvenir de la journée vendu en 1918.

Pour les orphelins de père seul et qui sont restés avec leur maman, l’Oeuvre leur apportera un soutien matériel mais aussi une orientation dans les choix qu’il y aura à faire, en l’absence du père de famille défunt, concernant le futur de l’enfant. Il ne faut pas oublier que nous sommes à une époque où le père de famille a plein pouvoir pour les décisions relatives à l’éducation. Le fait que la mère de famille soit désemparée face aux choix à faire pour l’avenir est quelque chose qui revient régulièrement dans les dernières lettres que les condamnés laissent à leur famille : recommandations en tout genre, divulgations de noms de collègues, d’amis, de membres de la famille qui seront à même de donner des bons conseils, de fournir un emploi. La société ne fait qu’une relative confiance à la mère, ou plutôt, on estime inconsciemment qu’elle n’a pas tous les leviers nécessaires pour assurer un futur à ses enfants. L’Oeuvre est donc là pour fournir un soutien matériel à la veuve, parfois sous la forme d’un travail mais surtout pour la conseiller pour l’avenir de ses enfants.

Mais si l’enfant avait perdu ses deux parents et si personne ne pouvait le recueillir, des mesures étaient prises quant à son placement. Il s’agit d’une véritable entreprise de substitution paternelle. On crée dès l’automne 1914 des “ Foyers des orphelins” , véritables petites cités dans la ville où les enfants trouveront abri et éducation selon les standards du début du XXe siècle.