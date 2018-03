Nouilles à la crème, aux fruits

Prenez un tiers de riz pour deux tiers de nouilles. Broyez le riz pour le réduire en poudre. Faites bouillir un litre de lait; jetez-y une demi-livre (250g) de nouilles et un quart de riz (125g); tournez vivement dès que la pâte se forme et ajoutez du lait chaud, si c’est nécessaire; parfumez de cannelle, de vanille ou de rhum, à votre choix et sucrez au dernier moment. Cette crème peut être mangée chaude ou froide. Si on la sert froide, on la verse dans un moule préalablement mouillé et on y sème quelques fruits confits ou une gelée de groseilles ou d’abricots entre deux couches de crème. Elle est délicieuse encore, lorsque, mise pendant quelques minutes au four très chaud, elle se dore d’une belle croûte que l’on peut épaissir à son gré en la couvrant d’un peu de jaune d’œuf à l’aide d’un pinceau.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917