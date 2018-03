Noël est dans la vie des familles un moment privilégié. Le bonheur est de se retrouver tous ensemble autour d’une bonne table. Noël est un moment de paix.

Comment donc fêter Noël en temps de guerre, quand le mari, le père ou le frère sont au front, et qu’il n’y a pas grand-chose pour manger ou se chauffer.

Comment s’est passé Noël en 14, pour les familles et les soldats. Et que reste-t-il aujourd’hui de ces ‘Noël’ si particuliers: un sapin d'origine allemande, le mythe d'une trêve entre combattants, et les nombreux échanges épistolaires entre les familles ?