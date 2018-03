Naissances, mariages, décès en 1914-1918 : la vie en guerre

Le mariage était avant tout pour certains milieux l’occasion d’unir deux familles, plus que deux individus. La future mariée devait obtenir l’autorisation de se marier et le futur époux devait demander la main de sa promise au père de celle-ci. Quand la guerre éclate, la population belge n’a pas idée qu’elle durera quatre ans, les mariages ne sont donc pas précipités d’autant que la grande majorité des hommes restent en Belgique.

Malgré cela, certains mariages sont postposés avec parfois la conséquence dramatique de ne pas voir revenir le fiancé mais ceci dans des proportions bien moins importantes qu’en France. Par contre, une fois la guerre installée dans la durée, bien qu’on assiste à une baisse du nombre de mariages, la guerre n’empêche pas complètement ceux-ci. Pour ce qui est des soldats, le gouvernement belge en exil prendra les mesures nécessaires pour permettre aux promis de convoler.

Une décision émanant du ministère de la Guerre, cantonné au Havre, autorise les soldats à se marier lors de permissions dans les consulats belges ou les mairies étrangères mais rappelle qu’il est impératif de se munir de toutes les pièces authentifiant son identité de même que de l’autorisation de son supérieur. Or les permissions, quand elles sont accordées, ne durent jamais très longtemps. La mise en pratique de ces mesures est assez malaisée.

Un arrêté de loi de mai 1916 pris par le gouvernement autorise les Belges à se marier par procuration ce qui donne droit à des scènes cocasses de mariées se présentant accompagnées de munis de l’autorisation de l’époux pour convoler en justes noces. Pas de lune de miel, peu ou pas de réception. Pour peu, ces cérémonies pourraient presque faire figure d’enterrements…

Certains “couples de guerre” se forment et deviennent presque une caricature : celle du soldat blessé ou de l’officier et de la belle infirmière. Ainsi Mademoiselle Criquillion épouse en avril 1917, à l’hôpital de Beveren-Sur-Yzer, un officier médecin. Ces épouses issues de la bonne société, engagées comme aides-soignantes, continueront leurs missions mais cela reste l’exception. Car les jeunes femmes doivent se consacrer toute entière à leur foyer et à sa tenue, mission rendue difficile par les circonstances de guerre. Bien sûr, tous les foyers ne se ressemblent pas. Les familles plus aisées n’auront pas le même quotidien de guerre que l’épouse d’un ménage plus modeste chargée de faire la file pour obtenir un peu de farine ou un pain. La fête de mariage même doit s’adapter aux circonstances : normalement on ne se marie pas en période de deuil et on évite toute démonstration de réjouissance. Pour celles qui ne peuvent se marier avec une belle robe, en général blanche, depuis le milieu du XIXe siècle et surtout le début du XXe, parce que leurs moyens ne leur permettent pas ou parce qu’elles sont en deuil, accrochent une fleur dans leur chevelure ou une broche à leur vêtement.

Tant pour remonter le moral de la population, friande de belles histoires en ces ternes périodes, que pour saluer des valeurs de bravoure et d’honneur, les fiançailles sont prisées dans la fiction. Ainsi “ La fiancée du soldat : épisode Idyllique et romantique” écrit par un certain Jean de Marselaer (pseudonyme) relate l’histoire d’une belle fiancée et de son promis, un poilu aux prises avec un traître, ne peut que bien se terminer. L’auteur va jusqu’à rajouter le mariage de ses héros en datant cette page du jour du retour du roi des Belges, Albert 1er, à Bruxelles ! L’après-guerre aura également des côtés moins roses avec la crise économique pour les ménages, le retour du soldat ou son non-retour et le veuvage de son épouse.

Des annonces fleurissent dans la presse :

“Jeune veuve de soldat, 28 ans, 100 francs d’économies, désire rencontrer en vue mariage mons. sérieux. écrire au 627. bureau du journal”

Sait-elle la pauvre qu’en se remariant elle n’aura droit à aucune pension pour son défunt époux ?

Un autre, malin commerçant, promeut ses voitures “de mariage et de deuil” quand un troisième propose des enquêtes discrètes sur le passé et l’entourage d’une tierce personne.

Le retour des soldats dans leur foyer amène parfois aussi mauvaises surprises et déceptions. Le divorce, s’il est sociologiquement mal vu, est parfois la seule porte de sortie des couples. Les soldats exigent du Parlement des facilités pour divorcer. Ils les obtiendront mais non sans que cela fasse débat. Difficile en effet de leur refuser des facilités pour divorcer d’une épouse qui dans certains cas s’est laissée aller avec l’occupant…