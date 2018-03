Liège. Du siège de 1914 aux honneurs de 1919

L’armée belge rejette les premiers assauts et certains faits d’armes remarquables sont à signaler du côté du la garde civique de Liège. Cette dernière, garde bourgeoise instaurée en 1830, était une sorte de compromis entre la police et l’armée régulière, où les jeunes hommes de la classe aisée s’engageaient afin de se faire remplacer au service militaire, où ils se payaient un remplaçant (avant une loi de 1909). Un de ces gardes civiques, le major de la cavalerie "Puck" Chaudoir, en mouvement dans l’espace séparant les forts de Liège, a notamment à son actif plusieurs faits d’armes du côté d’Hermalle-sous-Argenteau, entre Liège et Visé. Malgré ces résistances, dès le 7 août, la 14e brigade allemande entre dans Liège et les 27e et 165e régiments hanovriens occupent le Palais provincial de la Place Saint-Lambert, tandis que de nombreux forts subissent encore les assauts adverses. Et les subiront encore durant neuf jours. Dans ce cas, peut-on dire que Liège est tombé ? Non, manifestement, car, sur un plan strictement militaire, la Cité, dans les Kriegsspielen (différents plans de batailles élaborés) du Plan Schlieffen, à travers ses diverses moutures, est à elle seule symbolisée par la ceinture de forts. Ils "sont" la ville. Ils doivent donc capituler. Le 15 août, le nouvel occupant réclame à un député provincial de Liège, Gaston Grégoire, libéral modéré, un tribut de guerre de 50 millions de francs. Ne pouvant répondre à cette requête, le haut-fonctionnaire sera incarcéré à deux reprises. Il fera partie de l’imagerie populaire et symbolique de la résistance liégeoise.

Devant une situation qui piétine, les Allemands emploient les grands moyens, et acheminent devant Liège des canons Skoda et Krupp de 305 et 420mm. Le 15 août, soumis à des assauts nourris, le fort de Loncin, le dernier à encore tenir, est contraint de cesser le combat. Le fort tombe et le général Leman, retrouvé inconscient par les Allemands, est capturé. Il sera incarcéré outre-Rhin, à Magdebourg, est se verra gratifier d’une reconnaissance militaire, étant donné qu’il est autorisé à garder son épée de commandement avec lui. Il ne reviendra en Belgique qu’en 1919 et sera anobli par le Roi. Le fort de Loncin, sa résistance jusqu’aux dernières extrémités, jusqu’aux dernières forces humaines, sera à l’armée belge, en quelque sorte, ce que la défense du fort de Cameron était à la Légion étrangère. Des épisodes sanglants du siège ont marqué les esprits ; comment ne pas rappeler le bombardement d’une poudrière, ne contenant pas moins de 12.000 kg de poudre, et qui engendrera la mort de nombreux hommes ?