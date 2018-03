Levure (Recette de guerre)

Pour 6 kilos de pain, prendre 3g de houblon, le faire bouillir dans 1 litre d’eau avec 3 pommes de terre pelées; passez au tamis (y laisser toute l’eau), laisser refroidir. Quand c’est froid, ajoutez 1 cuillerée à soupe de sucre et une de farine. Remettre sur le feu à bouillir en remuant. Laisser encore refroidir et ajoutez 5g de levure. Mettre de côté, peut se conserver 8 jours. Lorsqu’on veut s’en servir, faire un levain la veille, en ajoutant un peu de farine et d’eau tiède de façon à obtenir une pâte molle.

Manuscrit Madame Germaine Servais, 1918