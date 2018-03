Les veuves de guerre : la patrie malgré tout !

Le passage de l’état de femme mariée à celui de veuve passe d’abord le plus souvent par l’arrivée d’un courrier, d’un télégramme. En zone occupée, les communications sont difficiles, les courriers sont contrôlés et passent la plupart du temps “sous le manteau”. Les informations tardent donc à arriver et il peut s’écouler plusieurs semaines, voire des mois, entre le moment où le soldat décède et l’annonce de son décès à la famille. En l’absence de nouvelles récentes , certaines apprendront même le décès d’un proche après l’armistice, et c’est sans compter celles dont les hommes succomberont des suites de blessures ou de maladies et qui deviendront veuves après la signature des traités de paix.

Un simple billet donc avertit l’épouse de sa perte et, souvent même sans avoir immédiatement de corps sur lequel pleurer, l’épouse se mue en veuve d’un soldat tombé au champ d’honneur. Cette absence de corps pourra être représentée par un portrait du disparu, posé sur la cheminée. Pour manifester son chagrin et donner un signe extérieur de sa perte , la veuve porte des habits de grand deuil et se fige elle-même dans une image dont certaines auront du mal à se défaire. Avec le temps et les circonstances, elle arrivera parfois et non sans mal à se débarrasser de cette étiquette pesante mais beaucoup d’entre elles resteront “la veuve d’un tel, soldat”, spécialement pour les compagnons d’armes de son époux. Les honneurs qu’elles recevront, elles les auront par représentation. C’est le soldat tombé pour la Patrie qu’on honore, pas tant la souffrance de son épouse. Mais elles sont bien plus nombreuses à avoir perdu un époux : à ces veuves de soldat, il faut ajouter les veuves d’invalide de guerre. Celles-ci auront eu la charge supplémentaire de s’occuper de la maladie ou de l’infirmité de leur soldat sans forcément avoir l’ “aura” décernée aux veuves de soldats tombés au champ d’honneur.