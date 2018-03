Les saveurs de la Grande Guerre

Entre 1914 et 1918, le ravitaillement de la plus grande partie des ménages belges était une lutte journalière contre la menace de la disette. Le danger de la famine motivait dans l’esprit d’organisations comme le CNSA et des Belges instruits dans le savoir de la nutrition, une volonté d’apprendre à la population l’importance d’intégrer des nouveaux produits comme le riz et le maïs dans l’alimentation quotidienne et de préparer les aliments qui étaient à disposition selon les principes d’une cuisine économique et rationnelle. Se comptaient parmi ces apprentissages, des conseils pour préparer des soupes plus nutritives, pour faire confiance aux boîtes métalliques qui contenaient des poissons réduits en fibres, ou encore pour donner priorité à l’eau de pluie par rapport à celle des sources contaminées par la dynamite et le passage des bottes militaires.