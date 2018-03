Les Rolin, le sacrifice d'une famille d'intellectuels

Albéric Rolin et Sylvie Borreman sont donc à la tête d’un foyer nombreux. La maîtresse de maison tient son ménage en "mère romaine", suscitant l’adoration de ses enfants. Cette famille est tout à fait représentative de ce que l’on appelle plus familièrement les " fransquillons ", à savoir les francophones de Flandre, l’élite culturelle et intellectuelle du Nord du Pays, à cette époque. Cette appartenance, parfois poussée à l’excès, à la culture française, est une fierté que l’on porte comme une fleur à la boutonnière. La tendance politique de la fratrie est libérale, progressiste, avec, parfois, un goût pour un libéralisme plus avancé, plus anticlérical, c’est-à-dire doctrinaire. Parmi les enfants d’Albéric et de Sylvie, il y a le cadet, Henri Rolin (1891-1973). À plus d’un titre, il cultivera, durant toute son existence, un certain plaisir à se situer en marge de son milieu d’origine. Il a le goût de l’originalité. Plutôt germanophobe avant 1914, il fréquente, à la veille du conflit, l’Institut de Sociologie de l’Université Libre de Bruxelles, dirigé par Émile Waxweiler, personnage de poids, conseiller intime du roi Albert Ier, qui le considérait d’ailleurs comme son "seul ami". L’Institut de Waxweiler est un vivier, une pépinière intellectuelle extrêmement vivace, qui ne tarde pas, par ses travaux, et la force des personnalités qui l’animent, à connaître la notoriété internationale. Durant les années 1914-1915, Waxweiler sera d’ailleurs le porteur, sur la demande discrète – sinon secrète – du souverain, de la propagande en faveur de la Belgique auprès d’un autre pays neutre qu’il connaît fort bien, la Suisse.

Quant à Henri, qui ne finit pas ses études de droit, dès la déclaration de la guerre, et le refus belge de se plier à l’ultimatum allemand, en août 1914, il prend la ferme décision de s’engager en tant que volontaire dans l’armée. C’est pourquoi il se rend, dans un premier temps, à Gand. Il y rencontre un juriste, internationaliste, professeur et ancien ministre de la Justice – et surtout ami de ses parents – Jules Van den Heuvel. Dans quelques mois, en mars 1915, celui-ci sera envoyé comme représentant de la Belgique auprès du Vatican. Pour l’heure il est encore présent sur le territoire national. Durant ces heures incertaines, Van den Heuvel lui confie qu’il est persuadé que la neutralité de la Belgique la protègera. Or, peu après, il fera partie du Conseil de la Couronne qui refusera formellement de se plier à l’ultimatum allemand ! Le 3 août 1914, Henri Rolin, âgé de 23 ans, s’engage au 7ème Régiment de Ligne, puis sera versé dans l’unité dédoublée du 27ème de Ligne. Il n’est pas le seul, parmi les Rolin, à faire partie du contingent de l’armée belge. Ses deux frères Hippolyte et Gustave font également partie des rangs. Concernant son frère Louis, il interrompt ses études de droit pour s’engager, tandis qu’Albéric, le cinquième frère, il revient de Constantinople et traverse, en cette fin d’année 1914, le front oriental, encore mal défini et assez poreux, pour rejoindre l’artillerie belge, avant d’être versé dans l’aviation, qui en est à ses premiers balbutiements. À l’automne 1914, les cinq fils d’Albéric Rolin, sans exception, se battent sur le front belge.