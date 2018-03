Les responsables politiques et militaires face au danger de guerre

Lorsque la Belgique se choisit un roi en 1830, elle jette son dévolu sur un prince d’origine allemande : Léopold, duc de Saxe et prince de Saxe-Cobourg-Gotha. Jusqu’en 1914, son descendant Albert Ier porte toujours le nom de cette dynastie germanique. Trois de ses grands-parents sont d’origine allemande, de même que sa mère, Marie de Hohenzollern-Sigmaringen, et son épouse Elisabeth de Wittelsbach. Sa sœur Joséphine s’est quant à elle mariée avec un cousin, Karl de Hohenzollern-Sigmaringen. C’est dire si les liens qui unissent le roi des Belges au monde germanique sont étroits…

Il n’est dès lors guère étonnant de voir Albert Ier, après son accession au trône en décembre 1909, rendre une visite officielle dès 1910 à l’empereur d’Allemagne Guillaume II, ni de voir celui-ci lui rendre la pareille la même année à Bruxelles. En novembre 1913, Albert Ier se rend à Potsdam, mais cette fois-ci dans le cadre d’une visite privée, qui n’a rien de protocolaire. L’accueil est cordial, l’empereur et ses proches sont charmants. Pourtant le roi est soucieux à son retour. Il s’en explique rapidement à de proches collaborateurs, liés aux affaires étrangères et à l’armée.

Le 6 novembre, Guillaume II lui a en effet fait part de sa conviction qu’un conflit est imminent : " La guerre avec la France me paraît inévitable et prochaine. La France elle-même veut la guerre et elle s’arme dans cette intention, comme l’indique le vote de la loi sur le service militaire de trois ans. Le langage de la presse française montre d’ailleurs une hostilité croissante à notre égard. L’esprit de revanche du peuple français se manifeste de façon de plus en plus agressive ". Comme une grande partie de l’opinion allemande, l’empereur est persuadé que la population française est avide de revanche, pour laver l’affront de 1870 et récupérer l’Alsace et la Lorraine. Grâce aux recherches historiques, nous savons désormais depuis longtemps que cela est faux (même si, en cette année du centenaire, le mythe de la France revancharde s’étale encore dans certains médias). Mais Guillaume II y croit dur comme fer et pour lui l’agressivité française imposera un conflit à brève échéance. Le chef d’état-major de l’armée, le général von Moltke, tient au roi des Belges un discours comparable après le dîner. Il passe même de la prédiction aux menaces à peine voilées : " Les petits états ont grand avantage d’être avec nous car les conséquences de la guerre seront dures pour ceux qui auraient été contre nous ". Voilà qui est clair ! La concertation manifeste entre l’empereur et le numéro un de l’armée allemande donne à Albert Ier la sensation désagréable d’un guet-apens.

Le Roi s’arrange pour que la teneur de l’entretien soit transmise, avec le plus grand soin, par l’ambassadeur belge à Berlin à son homologue français. L’idée est de parvenir à détendre la situation en détrompant les Allemands sur les intentions de la République. Albert Ier est d’autant plus désireux d’avertir les Français du point de vue allemand qu’il le partage en partie : pour lui aussi, le chauvinisme français s’exprime de manière trop fréquente et trop bruyante dans la presse ou les scènes de théâtre parisiennes. En tant que souverain d’un pays neutre que Français et Allemands tentent en permanence d’attirer dans leur orbite, il est particulièrement sensible à toute dégradation des relations entre ses grands voisins.