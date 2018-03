Les permissions et le moral des troupes allemandes

Si le moral ne posait pas vraiment de problème particulier jusqu’au mois d'octobre 1917, cette limitation pour les vacances, couplée à la diminution drastique du ravitaillement, la longue durée de la guerre et la restriction du service postal, constitue la goutte qui fait déborder le vase. L'ambiance au sein du bataillon reste bonne mais les hommes commencent à se plaindre de plus en plus, ne comprenant pas la raison de la limitation des permissions. Avec l'arrivée de 1918 et l'accord de cessez-le-feu avec la Russie, le moral remonte mais le mécontentement concernant les permissions reste palpable, et pas seulement chez les fermiers. En effet, les ouvriers, voyant le peu de vacances disponibles réservées aux fermiers et n’ayant eux-mêmes bénéficié d’aucune permission depuis le mois de mai, ne voient pas leur sort s’améliorer avec l'arrivée du printemps. Cette saison accentue en effet la pression, déjà lourde, pesant sur les fermiers, forcés à demeurer au sein de leur bataillon à l'époque des semis. Ils voient ainsi s’échapper leur récolte annuelle.

A l’inverse, la confiance dans la situation militaire est totale, même si le bataillon reste divisé quant à la situation politique. L'ambiance s'améliore en juin 1918 lorsque les permissions repartent à la hausse, bien que cette augmentation favorise à nouveau les travailleurs de la terre, ce qui crée pour la première fois une certaine animosité au sein des bataillons, entre les ouvriers, délaissés, et les agriculteurs, privilégiés. Jusqu'en août, les hommes gardent confiance dans la capacité de l’Allemagne à vaincre par la force. Ce n'est qu'en septembre que cette assurance décline et qu’apparaît un peu de tristesse dans le cœur des hommes, selon les rapports des officiers. Ce sentiment n’entache cependant pas réellement l'ambiance et le moral des hommes qui restent sereins jusqu'aux derniers jours.

Lorsqu'ils partent la fleur au fusil en août 1914, aucun Landsturm allemand n'imagine qu'il vient d'embrasser sa femme pour, parfois, la dernière fois en 4 ans. Ils ne sont pas destinés au front, leur mission ne consiste qu'à occuper la Belgique, et même si le conflit devait s’enliser, ils devraient avoir accès aux permissions régulièrement, vu leur ancienneté et leur importance pour les récoltes. Pourtant, au fur et à mesure que le temps passe, la politique de leur hiérarchie change et ceux qui en auront la chance devront attendre chaque fois plus longtemps pour retrouver leur famille. Le cercle devient vicieux : on a besoin des fermiers en Allemagne pour contrer la famine mais alors on crée un déséquilibre vis-à-vis des autres soldats qui doivent rester en Belgique et dont le moral baisse à vue d’œil. Mais lorsqu'on interdit à tous les permissions, la famine se fait encore plus criante.

La défaite de l'Allemagne est due à un grand nombre de facteurs différents mais l'absence pendant plus de 4 années de ces hommes dans leur ferme est sans doute un facteur bien plus important que ce qu'on ne pense. Déjà à l'époque, ils se rendaient eux-mêmes compte qu'ils auraient été bien plus utiles pour leur pays sur leurs champs plutôt qu'à surveiller des kilomètres de voies ferrées en Belgique...