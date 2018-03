Les mutations du combattant: de l'homo erectus à l'homo reptus

Comme l’armée française, l’armée belge entre en guerre avec des uniformes qui fleurent bon le XIXe siècle. Mais cette constatation amène parfois des interprétations hâtives : on entend encore fréquemment, par exemple, que le maintien par l’armée française du pantalon de teinte garance est responsable des hécatombes de l’été 1914 ! Ce type de discours témoigne d’une certaine méconnaissance de ce que sont les combats de la Grande Guerre. Que les pantalons rouges rendent les fantassins français plus visibles, c’est incontestable. Ce n’est toutefois pas leur tenue qui cause leurs terribles pertes, mais bien le fait qu’ils sont chargés d’attaquer des ennemis supérieurs en nombre et dotés d’armes modernes. Si les fusils causent certainement davantage de morts pendant la guerre de mouvement qu’ils ne le feront pendant le reste de la guerre, la majorité des pertes est causée par l’artillerie et les mitrailleuses. Or, ces armes ne visent pas un ennemi en particulier mais sont chargées d’arroser une portion du champ de bataille, souvent à l’aveugle. Peu importe, dans ce contexte, la couleur du pantalon ! Les pertes allemandes tout à fait comparables en témoignent lorsque leurs soldats, bien qu’équipés en tenues feldgrau, chargent des positions belges à Liège ou anglaises à Mons. Bien plus tard, le premier jour de la bataille de la Somme, des milliers de soldats anglais aux très modernes uniformes kakis seront tués par l’artillerie ou les mitrailleuses allemandes… avant même d’avoir atteint la première ligne britannique !

Si elle ne doit donc pas être surestimée, la couleur de l’uniforme fait néanmoins l’objet de réflexions dès avant le conflit, stimulées par les guerres du début du siècle. Les armées française et belge testent alors de nouveaux uniformes : l’armée belge par exemple essaie un gris-bleu qualifié de "gris belge". Mais équiper une armée entière de nouveaux uniformes, comme ce fut fait en Grande-Bretagne (1900), en Allemagne (1907), en Autriche-Hongrie (1909) et en Russie (1910) est un investissement très important, qu’on se refuse à faire à la légère… A la même époque, on pense aussi à doter les soldats d’un casque, pour les protéger partiellement des balles mais surtout des éclats et des pierres projetées par les explosions. L’armée belge teste un casque plutôt conique, rappelant un peu les casques coloniaux, et surmonté d’une tête de lion… qui lui donne un petit air de casque à pointe !

Les hostilités interrompent ce processus de modernisation et les militaires belges doivent donc livrer combat dans des uniformes démodés, d’une teinte noire heureusement peu visible. Très rapidement néanmoins, ils se débarrassent des couvre-chefs trop lourds, trop chauds ou trop voyants (les bonnets à poil, les shakos et les chapeaux en feutre) qu’ils remplacent par leurs bonnets de police (coiffure de repos), plus pratiques. Ils masquent également les parties les plus voyantes de leur tenue, notamment tout ce qui brille (certains cuirs, la toile cirée, le métal). Plus que sa visibilité, qui n’est pas excessive, c’est le caractère peu pratique de l’uniforme qui va justifier son remplacement. S’il paraissait convenir en manœuvres, il n’en est pas de même en opérations : il est trop chaud en plein mois d’août, trop froid dès l’automne, ne protège pas assez des intempéries et sèche trop lentement. En 1915, l’armée belge se rééquipe donc de neuf avec une tenue kaki, d’une teinte plus terreuse que celle de l’armée britannique, et un casque Adrian conforme au modèle français (mais orné d’un lion, symbole national).