Les missions allemandes : les postes et patrouilles

La première tâche confiée aux bataillons dès leur installation dans les villes concerne la recherche active de toutes les armes possédées par les civils. Durant tout le mois de septembre, alors que l'alarme sonne quotidiennement, des investigations sont menées dans les "maisons, villas, jardins" des particuliers sans grand succès. A titre d'exemple, le bataillon Erlangen écume le quartier Saint-Gilles à Liège, habité alors par 9.000 personnes dont "de nombreux Allemands". Deux visites domiciliaires seulement portent leurs fruits. La première, effectuée sur base des dénonciations d'une Allemande du quartier, offre les découvertes les plus importantes : 20 fusils de chasse, 8 revolvers, 3 baïonnettes et 9 caisses de détonateurs de grenades sont saisis quartier Saint-Gilles. La deuxième permet de mettre la main sur 32 revolvers sans munition dans un autre quartier. Ces fouilles révèlent également la présence de quelques biens précieux comme une automobile et 700 litres d'essence, de la correspondance et de quatre Japonais qui sont fait prisonniers (la raison de leur présence en Belgique reste inconnue). Plus rarement, les recherches aboutissent à la capture de soldats belges blessés et recueillis par des habitants. Les hôpitaux militaires qui les accueillent sont placés sous bonne garde, de jour comme de nuit. Dans un cas particulier, dont on ne connaît la cause, la présence d'un seul homme mobilisera cependant 18 hommes et un sous-officier.

Ces fouilles, peu fructueuses, sont abandonnées dès le mois d'octobre pour laisser place à des exercices de tir et d'alarme et à des marches d’entraînement. Certains hommes n'ont en effet pas touché de fusil depuis des années et chaque compagnie se succède deux fois par semaine durant des mois au tir communal afin de se familiariser avec leurs nouvelles armes, certaines étant de fabrication belge et plus tard, russe.

Les bataillons du centre-ville sont également entraînés dans les conséquences des rumeurs d'attentats. Dès la fin septembre, des civils allemands anonymes informent le gouvernement du fait qu'un plan de révolte a été ourdi par la population et sera exécuté le 27, avec pour cible principale les ponts sur la Meuse. Ici encore, les nuits demeurent pourtant très calmes. Les bruits les plus fous courent dans les bataillons, particulièrement en relation avec la fête du Roi qui se déroule le 15 novembre. Ainsi, l'on entend que le 8 novembre, les réservistes et volontaires belges seraient acheminés à Maastricht grâce à l'aide de la garde civique et de la police et que le 9, un attentat serait commis sur la Meuse, où les travailleurs se rassembleraient! Une rumeur insensée tient toutes les compagnies en alerte durant deux nuits, les 6 et 7 octobre. La quatrième compagnie du bataillon Würzburg affirme en effet que 400 francs-tireurs se seraient rassemblés dans les bois et seraient sur le point de fondre sur Liège. Si ces rumeurs peuvent paraître fantaisistes, elles reproduisent de manière réaliste la crainte, véhiculée par la légende des francs-tireurs, qui anime l'occupant de voir le peuple se soulever.