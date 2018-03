Les missions allemandes : la sécurité à la frontière

A leur arrivée, les bataillons reçoivent des vélos pour effectuer les patrouilles, en sus de la douzaine de chevaux dont ils disposent déjà. Ils s'installent dans les villages, où ils feront également office de gendarmes, même si cette dernière mission reste secondaire.

Afin d'inciter les troupes à faire du zèle et dans le but de diminuer la pénibilité de certaines situations, les arrestations rapportent gros à ceux qui les opèrent. Chacune d'entre elles fait l'objet d'une notification à l'ensemble du bataillon, l'homme responsable reçoit des félicitations officielles et bénéficie d'une prime d'au moins 5 Marks. Ce système permet aux hommes de s'enrichir rapidement ; ainsi, un soldat qui, seul, arrêta un groupe de Belges, de Hollandais et de Suisses reçut 40 Marks (par comparaison, un passeur coûte plus ou moins 20 Marks par personne)!

Les sources très précises du bataillon Würzburg nous permettent d'étudier en profondeur la nature de la mission que certaines de ses compagnies, voire la totalité d'entre elles, ont eu à effectuer entre février 1915 et le milieu de l'année 1917.

Jusqu'en août 1915, seules deux compagnies du bataillon se trouvent à la zone frontalière, principalement autour de Mouland et de Beaudael. Le secteur est décrit comme calme même si, au cours de ces six mois, les deux compagnies totaliseront 762 arrestations, dont 25 personnes pour contrebande d'aliments, 138 pour faux papiers ou absence de papiers, 104 pour contrebande de lettres ou de journaux, 7 "espions et complices de traîtres de guerre" et enfin 488 arrestations (dont 43 Belges mobilisables et 4 soldats français) pour simple tentative de passer la frontière. Parmi toutes ces personnes, se trouve l'employé des chemins de fer Bury, jugé comme traître de guerre et fusillé, ainsi que huit espions, interpellés au terme d'une longue et importante enquête, et qui seront fusillés.

Les Belges qui cherchent à traverser la frontière sont des hommes tentant de rejoindre l'armée mais aussi des métallurgistes, des monteurs et des ingénieurs s'efforçant de rejoindre l'Angleterre pour participer à l'effort de guerre par la construction d'armes et de munitions. Les civils sont, dans leur majorité, relâchés dans la journée après que les marchandises des contrebandiers aient été saisies. Les personnes responsables des faits les plus graves restent plus longtemps enfermées, à l'image de cette passeuse qui écope d'une peine de 52 jours d'emprisonnement alors que ses clients, 5 femmes et un enfant, sont relaxés. Pour éviter de devoir transporter les détenus vers Liège, une prison est mise en chantier à Lixhe et ouvre en mars 1915.

A l'image de ce qui se passe ailleurs, la zone frontalière subit également les conséquences des rumeurs qui courent à l'époque. Les compagnies sont mises en alerte en août, l'on craint l'entrée par la Meuse, à travers la frontière, d'un millier de grenades à main destinées aux civils.

Les tentatives de corruption sont régulières et seules celles qui n'ont pas été acceptées sont rapportées. Les gardes se voient proposer des sommes variant entre 20 francs et 50 Marks. Ce problème est rapporté au gouverneur du Kreis de Liège. Celui-ci rassemble tous les officiers et apprend que la corruption est monnaie courante. Il leur donne alors ordre de recadrer leurs hommes et de rappeler les lourdes peines infligées en cas de culpabilité avérée.