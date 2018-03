Les lois qui changent le quotidien!

À leur arrivée en Belgique, les Allemands mettent rapidement des restrictions à l'exportation de toute une série de marchandises : à commencer par la nourriture, pour éviter que les marchands trouvent meilleur prix ailleurs ce qui accentue la disette belge, mais également tous les matériaux et produits qui pourraient être utiles à l'effort de guerre de l'Angleterre ou de la France et donc nuire à l'Allemagne. En février 1915, après avoir réglementé l'exportation de chaque marchandise une par une, le gouvernement allemand interdit purement et simplement toute exportation.

Couplées à ces restrictions, les réquisitions vont toucher un nombre incalculable de domaines. Les Allemands vont commencer par réquisitionner les matériaux directement utiles à la guerre comme l'essence et ses dérivés, les pneumatiques, les usines liées aux chemins de fer, etc. Mais peu à peu, cela va s’étendre à des entreprises bien différentes comme les compagnies de gaz ou d'électricité, les savonneries, les hôtels de Bruxelles, les banques, les mines, les forges, voire même des distilleries. Il ne restera plus que très peu d'entreprises ne tournant plus pour l'armée allemande. En dehors des entreprises dans leurs entièretés, des restrictions vont viser les civils et leurs possessions. La troupe se verra confier la mission de récolter tous les métaux utiles dans les maisons particulières, comme le cuivre pour les obus. Mais on ira également jusqu'à couper les arbres privés ayant un tronc assez large pour consolider les tranchées. Enfin, très rapidement, les cultivateurs seront tenus de déclarer leurs récoltes et celles-ci seront irrémédiablement saisies par l'occupant. Pour nourrir son armée mais également pour faire respecter les prix imposés aux vendeurs qui profitaient de la raréfaction des aliments. Évidemment, la plupart des cultivateurs vont minimiser leur récolte et en garder une partie cachée pour la revendre au marché noir, bien plus lucratif.