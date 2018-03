Les colonies scolaires : éloigner du danger

Les parents sont d’abord réticents à laisser partir leurs enfants et à se séparer d’eux. On ne sait pas ce que l’avenir réserve et c’est avec appréhension et résignation que les familles voient partir les enfants, même si certaines d’entre elles ont conscience de la nécessité de la démarche. Chaque enfant a droit à sa fiche d'identification reprenant les renseignements d’identité classiques et des observations telles la religion observée ou la langue parlée par l’enfant. Les fratries ne sont pas séparées et quand elles le sont, des démarches sont entreprises pour les reformer. La répartition des enfants dans les différents établissements ne se fait pas immédiatement. Les enfants passent généralement par Paris. Chaque étape en train vers la colonie désignée est autant d’occasions de prendre une collation en gare servies par les oeuvres de charité locales et, pour la population, de manifester leur soutien aux petits Belges en sortant drapeaux et fanions. Les colonies sont établies en France dans des zones éloignées du front ou en Suisse. Les lieux choisis pour établir les colonies sont divers : propriétés privées cédées pour l’occasion, institutions éducatives ou de charité déjà existantes et même casinos sont utilisés pour accueillir ces colonies. Parfois des travaux de rénovation et d’installation doivent avoir lieu pour accueillir ces enfants dans les meilleures conditions possibles car les groupes sont grands - pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines d’enfants - et une infrastructure importante doit se mettre en place avec la complicité du gouvernement belge stationné au Havre, des autorités locales et du personnel.

Chaque institut est dirigé de façon autonome: la plupart d’entre eux reçoivent le soutien du gouvernement belge installé au Havre ainsi qu’une aide en matériel et en personnel étranger, principalement britannique ou français. Des militaires sont également attachés aux colonies : certains d’entre eux s’occupent de l’intendance et de la logistique mais d’autres ont des missions plus éducatives.

Les élèves doivent obéir à un règlement strict concernant le déroulement de la journée et le port de l’uniforme est de rigueur. L’éducation religieuse est respectée et tous les enfants doivent accomplir des tâches ménagères afin de seconder le personnel souvent en nombre insuffisant.

La direction est toute puissante : c’est elle qui contrôle et qui a le dernier mot pour ce qui est de la discipline et des sanctions.