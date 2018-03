Les blessures de guerre

Néanmoins, il existait un paradoxe assez poussé entre l’action posée en temps de paix et celle entreprise en temps de guerre. En effet, la question de l’opération du ventre hors des conflits armés penchait fortement en faveur de l’intervention. Ce constat rendra sceptiques de nombreux chirurgiens qui contesteront de plus en plus les théories abstentionnistes établies en temps de guerre.

Dès lors, à la fin de l’année 1914, la remise en cause poussera les médecins à améliorer les conditions de transport des blessés pour permettre de tenter une opération. Les chirurgiens se lanceront dans l’analyse plus détaillée du problème ce qui aura pour conséquences l’amélioration des connaissances et de nouvelles théories.

Parmi ces théories, on commencera à diviser les types de plaie en deux catégories : les plaies de l’abdomen non pénétrantes (qui ne touchent pas le péritoine) et les plaies pénétrantes. On peut ajouter aux deux types de plaie deux subdivisions :

- les plaies de l’abdomen non pénétrantes pariétales (qui concernent uniquement la paroi) et les plaies viscérales qui touchent les viscères situés en dehors de la paroi

- les plaies pénétrantes simples (cas extrêmement rare, car elles perforent la protection abdominale en ne touchant aucun viscère) et les plaies pénétrantes viscérales (les plaies les plus répandues et les plus dangereuses surtout quand elles touchent plusieurs viscères).

Bien que l’opinion médicale s’uniformise petit à petit quant à la nécessité de pratiquer une opération, et ce dans les plus brefs délais, la réussite de la laparotomie sera inhérente à de nombreux facteurs.

Parmi les facteurs qui peuvent influencer le succès de l’opération, on retiendra surtout les conditions et la rapidité du transport et le nombre de temps que le médecin peut consacrer au blessé. Face à l’affluence du nombre de blessés, le chirurgien sera confronté à des choix parfois dramatiques. La laparotomie nécessitant de mobiliser le chirurgien pour un temps assez long (une à deux heures) avec des garanties limitées, celui-ci devra bien souvent s’occuper d’autres patients qui auront plus de chances de survivre grâce à son intervention.

L’amélioration des connaissances médicales et l’évacuation des blessés, mais surtout la prise de conscience que l’opération pouvait enrayer la mort permettra de sauver de nombreuses vies.