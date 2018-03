Les Belges vus par les Allemands

Si nous prenons l'exemple de Liège comme grande ville, la situation est un peu différente. La population étant beaucoup plus importante, les réactions sont bien plus perceptibles/flagrantes. À chaque nouvelle d'une attaque française ou anglaise, la population se remplit d'espoir et se répand dans les rues. Lors de l’un de ces évènements, un officier écrit : "La population liégeoise est connue en Belgique pour être rapidement transportée par ce genre de rumeurs et être capable dès le lendemain de croire exactement le contraire". Les autres remous notés par les troupes d'occupation ont lieu en février 1916, lors de l’arrêt complet du trafic de lettres avec les Pays-Bas ou les mois d'été, lorsque les esprits s'échauffent, les Allemands remarquant alors que le peuple adopte un comportement nettement moins amical.

Les plus gros problèmes que les forces d’occupation ont à gérer apparaissent en été 1916 et subsistent jusqu’à la fin de la guerre. Elles doivent ainsi faire face aux "travailleurs du charbon de Seraing et d’Ans, entre autres", au chômage depuis 1914, qui se rassemblent pour manifester contre les fermiers et les revendeurs d'aliments, accusés de gonfler les prix de manière volontaire.

Fin juin, un attroupement jette à la Meuse les produits de deux commerçants qui lui apparaissent trop chers. En juillet, d'autres marchandises seront jetées dans le fleuve à l'occasion du marché de La Batte. Ce même mois, des bandes de jeunes adolescents d'Ougrée et de Seraing sont attrapés en train de rôder dans Boncelles et Plainevaux avec la volonté de "rançonner les passants et les travailleurs". Pour éviter ces phénomènes, des fantassins allemands devront disperser les rassemblements et le gouverneur devra prendre un arrêté rappelant que menacer des négociants et détruire leur production constituaient des vols ou des destructions en bande.

De leur côté, constatant que les récoltes ne sont pas mauvaises à la fin de la guerre, les Allemands blâment les producteurs plutôt que les revendeurs de nourriture pour les prix trop élevés. Sur ce dernier point, un intérêt commun se dégage entre les troupes d'occupation et la population pauvre. Souffrant aussi des prix exorbitants, un officier avoue que les patrouilles en poste dans les vallées de l'Ourthe et de l'Amblève, amenées à contrôler des personnes pauvres ayant fait plus de 80km à travers la province du Luxembourg pour se procurer des pommes de terre, ferment souvent les yeux sur ce trafic et les laissent passer. La majorité des contrebandiers dans ces régions est constituée de familles cherchant à subvenir à leurs propres besoins, ne transportant qu'un peu de pommes de terre et de beurre.

Malgré cet intérêt commun, l'heure n’est jamais à la franche camaraderie entre les Belges et les troupes d'occupation. Les Allemands opèrent une distinction entre les différentes classes sociales de la population. Selon ces derniers, "les plus pauvres rempliront sans résistance particulière les ordres des autorités allemandes, ils semblent avoir une grande confiance en l'organisation. De plus, sans la pression du gouvernement belge et l'influence de la haute classe des lettrés, l'ignorance de l'ordre des choses à la fin de la guerre autant que la peur d'un appauvrissement encore plus grand gardent la population sous contrôle. Par contre, les Allemands se heurtent à la classe des plus aisés : "Néanmoins, un état amical envers les Allemands n'est pas à attendre non plus. Cela vient du fait que les mesures prises par l'administration allemande en Belgique peuvent desservir les intérêts belges. Nous nous heurtons à l'influence de la haute classe en faveur d'une résistance passive de la population. Cela se traduit par l’enlèvement des fils barbelés, par l'asile donné aux chômeurs qui devraient aller travailler en Allemagne ou par la non-reconstruction des maisons détruites, preuves des atrocités allemandes".

En 1918, le comportement des Belges n'a pas changé : sous des dehors accommodants voire sympathiques, ils restent pour la plupart farouchement opposés à la présence des Allemands . "Ils cherchent à éviter tout ce qui pourrait passer comme deutschfreundlich (amical envers les Allemands) et évitent tout contact en dehors de ceux auxquels ils sont obligés. Ils ne soutiendront jamais l'administration ni l'armée d'occupation, en particulier lorsque leurs décisions aggravent la situation économique déjà très endommagée (sic). On peut le constater dans les nombreuses plaintes à propos des contraventions distribuées par le gouvernement général et considérées comme injustes".

Durant les deux dernières années de guerre, les Belges, "malgré la défaite russe et l'intensification de la guerre sous-marine", croient toujours fermement en la victoire finale, notamment suite à l'entrée en guerre de l'Amérique. La volonté répétée de l'Allemagne de signer la paix passe pour un aveu de faiblesse. Néanmoins, le désir de paix est très présent parmi la population, principalement à cause du manque de nourriture. "Personne ne doute de la restauration de la Belgique une fois le conflit terminé". En juillet 1918, même si la population reste sous pression, l'ambiance est pleine d'espoir car chacun sent la fin de la guerre approcher. Les Belges placent de plus en plus d’espoirs dans l'aide américaine.