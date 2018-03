Les attaques aux gaz

Le service santé de l’armée qui manque déjà de moyens ne sera pas du tout équipé pour soigner ces nouveaux blessés. Il faudra d’ailleurs attendre un an après la première attaque pour obtenir un ensemble de soins bien définis à donner aux victimes gazées.

Les médecins sont chargés d’analyser, après chaque attaque, la nature du gaz utilisé. Ceux-ci recueillent leurs informations auprès des soldats victimes des attaques pour établir leur diagnostic. Outre leur assistance aux malades, ils sont aussi chargés d’une mission de prévention. Ils doivent donner des cours théoriques à chaque troupe pour qu’elle puisse se servir correctement des masques qui leur ont été fournis. Après ces cours, tous les soldats devront suivre un entraînement pratique. Cet entraînement reconstituera au maximum les conditions des attaques au gaz sur le front. Exemple d’entraînement décrit par l’armée belge :

" 2e exercice : emploi de fumée pour imiter l’explosion d’un obus à gaz.

L’on fait éclater, au moyen d’un petit détonateur, de petites boules de phosphore rouge pulvérisées renfermées dans de la toile à sacs. Ces boules ont environ cinq centimètres de diamètre, et, en éclatant, imitent parfaitement le nuage de gaz fourni par un obus à gaz. Ces petites bombes doivent être préparées le jour même de leur emploi.

Procédé : faire éclater une ou deux de ces petites bombes à une douzaine de mètres, et du côté d’où vient le vent. Faire traverser le nuage par des hommes qui ajusteront leur masque en traversant le nuage."

Le gaz ne touchera pas seulement les soldats mais aussi les civils. La Belgique sera un des rares pays où ceux-ci seront victimes des gaz. Pour protéger les habitants des villages proches du conflit, on décide de les munir de cagoules et de masques pour ceux qui seront près des zones fortement bombardées. Il sera même demandé à certains officiers de faire une démonstration aux civils pour qu’ils puissent utiliser leur protection correctement. Tout sera fait pour que les informations soient les plus accessibles possible et au plus grand nombre. Cependant le journal flamand "De Belgische Standaard" du 25 mai 1918 mettra en évidence le fait que la notice d’utilisation des masques et autres protections sera bien souvent en français… La raison principale de cette notice unilingue est que les masques à gaz proviennent de l’armée française. Cela ne sera cependant pas un souci. Des traductions seront effectuées en néerlandais à l’intention des civils flamands proches du front - et donc les plus susceptibles de se faire gazer - et lorsqu’on leur fournissait les masques, on les réunissait pour leur exposer le bon usage de ceux-ci. Sur le front, les médecins venant expliquer en théorie et en pratique comment porter le masque, cela ne posait pas problème non plus. Cependant, pour les traitements des patients, le fait de ne pas être bilingue pour certains médecins posera de nombreux problèmes bien qu'on n'ait aucune statistique à ce sujet.

Un des principaux problèmes de la guerre sera le transport des blessés qui ne fera qu’alourdir le bilan des victimes. Ainsi un transport parfois trop lent ou un diagnostic trop hâtif peut avoir de nombreuses répercussions sur la vie des patients. Certains gazés n’étant pas reconnus comme tels faute de signe apparent ne reçoivent pas les soins adéquats. D’autres blessés ne sont pas soignés assez rapidement jugeant qu’il est primordial de d’abord les transporter vers les hôpitaux situés à l’arrière du front.

Un autre problème inhérent à l’utilisation des gaz est le traitement à donner à ces blessés. La méconnaissance des impacts des gaz entraînera de nombreuses complications quant aux soins à donner aux différentes victimes. Dans de nombreux relevés d’ambulances, les victimes des gaz ne seront pas répertoriées correctement. Les Anglais ne mentionnent les victimes gazées dans une rubrique spécifique qu’à la fin de l’été 1915. Il faudra attendre 1916 pour les Allemands et 1918 pour les Français.

On commence aussi à classer les différents types de gaz selon leurs effets : vésicants (c’est-à-dire avec effets irritants) ou suffocants bien que les gazés puissent être intoxiqués par les deux en même temps. Dans les suffocants, on notera le chlore, fortement redouté, dont les impacts seront terribles. Il est très toxique, asphyxie et détruit les parois pulmonaires. De plus, il provoque de vives douleurs et le fait de fuir aggrave l’intoxication.

Lorsque les troupes seront bien préparées, la parade contre le chlore sera assez aisée. Bien que rudimentaire, la protection qui consiste à imbiber un tampon d’hyposulfite de sodium suffira pour neutraliser les effets du chlore. Certains médecins, en l’absence d’hyposulfite, préconisaient de mouiller des tissus (chaussettes ou mouchoirs) à l’aide de l’urine, dont les propriétés (notamment l’ammoniaque contenu dans celle-ci) pouvaient empêcher l’intoxication.

C’est avec l’emploi d’un nouveau gaz aux effets vésicants que la médecine va se pencher intensément sur la question des gaz. Ce gaz qui portera le nom de son odeur, mais aussi de la ville où il sera utilisé est le plus dangereux de la Première Guerre mondiale. Le gaz moutarde (sulfure d’éthyle dichloré) ou ypérite (en référence à la ville d’Ypres) fera huit fois plus de victimes que les autres toxiques présents lors de cette guerre. Une des plus célèbres victimes de ce gaz sera le caporal Adolph Hitler…

Les suffocants n’agissent sur les adversaires que lorsqu’ils ne sont pas protégés et leurs effets s’estompent assez rapidement. L’ypérite, quant à lui, est le gaz le plus sournois jamais imaginé. Se protéger avec un masque ne suffit pas. Il faut protéger l’ensemble du corps contre les gouttelettes vésicantes (qui irritent la peau et font apparaître des ampoules) dues au gaz. De plus, toute la zone touchée par le gaz est contaminée pour un temps assez long. L’ypérite rend le quotidien invivable. Ainsi il devient de plus en plus difficile aux soldats de s’alimenter. L’obligation de porter le masque se généralise, les aliments sont intoxiqués au gaz, les abris mêmes les mieux calfeutrés sont touchés. Ce gaz exercera un impact psychologique encore plus redoutable que les autres toxiques. Les personnes contaminées par l’ypérite ne développent pas toujours les symptômes immédiatement. Cela augmente encore plus la terreur des soldats qui seront exposés à ce gaz, ne sachant pas s’ils seront intoxiqués.

Pour lutter contre l’ypérite sur le front, on balisera la zone contaminée à l’aide d’une équipe spécialisée et on la désinfectera avec de la chlorure de chaux.