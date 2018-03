Les Allemands vus par les Belges

Pendant le XIXe et le tout début du XXe siècle, la vision belge de l'Allemagne n'était pas du tout défavorable. Principalement dans la société bourgeoise et instruite qui, formée dans les universités belges, a assisté aux cours de nombreux professeurs allemands et est imprégnée des nouvelles techniques du séminaire et du laboratoire scientifique, où les étudiants développent leurs capacités expérimentales. De nombreux jeunes gens partiront, après leurs études, plusieurs années en Allemagne pour découvrir le pays et ses coutumes. Mais également dans le monde industriel où on retrouve des Allemands parmi les dirigeants de Cockerill, de l'industrie armurière à Liège ou textile à Verviers.

Du côté politique, tous les grands partis admireront à un certain moment le modèle allemand. Les libéraux encensent la politique de Bismark et son combat contre le poids de l'église catholique en Rhénanie, région frontalière et donc seule partie de l'Allemagne vraiment connue, et en Bavière, qu'on ne reconnaît que par le fait que la reine des Belges, Élisabeth, y est née. Plus tard, ce sera au tour des catholiques, au pouvoir entre 1884 et 1914, d'admirer l'organisation et la discipline allemande. Au même moment, les libéraux et les socialistes eux s'inquiètent de la militarisation et la hiérarchisation de l'Allemagne.

Dans la moyenne bourgeoisie, un grand nombre de demoiselles allemandes sont engagées comme gardiennes d'enfants en raison de leurs habitudes de propreté, de politesse et de discipline. Enfin, dans les milieux littéraires, il existe un peu partout plusieurs écoles allemandes, des écoles de langues où on encourage à apprendre la langue allemande mais surtout nombre de clubs littéraires qui étudieront les grands auteurs allemands, comme le deutscher Klub (Club Allemand, créé par le consul d'Allemagne, il proposait un lieu de réunion pour les quelques milliers d'Allemands vivant dans la région liégeoise), le deutscher Verein Germania (Association allemande Germania) ou encore la Schillerverein (Association Schiller). Enfin, du point de vue religieux, si les Belges se sentent assez proches des Bavarois, des habitants du Bade-Wurtemberg ou des Saxons car ils sont, comme eux, catholiques, ils restent assez méfiants envers les Prussiens, protestants évangéliques.