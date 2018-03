Les Allemands sont-ils mieux lotis que les Belges?

L'année 1916 marque le début des restrictions alimentaires pour l'occupant. Dès le mois de janvier, le prix des pommes de terre, des viandes et des produits laitiers s'envole. Dans le même temps, la somme allouée aux repas des hommes est diminuée. Une des premières décisions pour contrer ce phénomène est de distribuer les restes de nourriture - auparavant réservés aux cochons - aux civils les plus pauvres. La distribution de la nourriture est réorganisée et contrôlée. Tout d'abord, on appelle à dénoncer les magasins ne pratiquant pas le prix maximal et on encourage les potagers particuliers, la plus grande parcelle devant néanmoins être réservée à la culture des tournesols, l'huile alimentaire manquant cruellement en Allemagne. Très vite, des mesures drastiques sont mises en place. La consommation de viande est d’abord interdite le vendredi, puis la portion en est diminuée de 250 à 200 grammes par jour. Enfin, la viande doit être remplacée par du poisson un jour par semaine. La viande devient un met rare et précieux, objet de convoitise. Des rumeurs d’empoisonnement courent et des enquêtes sont menées à la recherche de strychnine (poison létal, il provoquait des spasmes suivis d'un arrêt cardiaque et la mort par asphyxie) dans le lard américain. Les hommes à la frontière arrêtent des contrebandiers avec des aliments devenus introuvables en Belgique, tant pour les militaires que pour les civils. Le beurre en est un exemple: il disparaît brutalement des échoppes lorsque le prix maximal imposé par l’occupant ne permet plus aux vendeurs de dégager un bénéfice.

Malgré ces difficultés, les bataillons ne se plaignent pas. Leurs repas de midi restent suffisants grâce à leurs potagers et parfois à leurs élevages de cochons, qui permettent d’assurer un approvisionnement régulier en viande. Les soldats se savent privilégiés : "Le ravitaillement de la population est plutôt bon dans le territoire géré par le bataillon [Aubel] grâce à la présence de nombreuses fermes de blé. Ici, on a assez à manger en viande mais aussi en lait et de ce qui en découle. Mais dans les villages où une majorité d'ouvriers habitent, il se trouve plus de pauvres qui se plaignent : on se plaint surtout à propos des pommes de terre et des prix sans cesse augmentant des œufs (1 pour 30ct), du beurre (1kg = 7,30fr , ce qui est bien trop haut), et de la viande (jusqu'à 7fr le kg de viande de porc, la viande de bœuf a presque totalement disparu). Tous ces vivres partent pour la plupart vers Liège pour en faire commerce et les vendre encore plus cher. Il en résulte une incroyable irritation/exaspération de la population contre les fermiers qui possèdent les terres et les récoltes ainsi que contre les gros négociants. Le ravitaillement de la population en blé et en pain par le Comité de ravitaillement est par contre satisfaisant. "

L'année 1917 n'amènera que peu de changements. Les bataillons ont toujours plus de mal à se fournir en vivres et ils apprennent à se contenter de moins. Lorsque les pommes de terre deviennent rarissimes, on les remplace par une ration de pain. Lorsque celui-ci devient plus compliqué à trouver, on diminue la ration d'un tiers et on demande de l'aide en nature, c'est-à-dire d'envoyer directement de la nourriture, à la Bavière. Jusque-là, les hommes envoyaient leur solde à leur famille, pour les aider. Désormais, le Landsturm (soldat d’occupation) a besoin de toute sa paie pour se nourrir et un très grand nombre de vacanciers (soldats partis en permission) reviennent les bras chargés de café, de lard ou de graisse. Avec la raréfaction du pain, cela crée une grande disparité de sort entre les soldats, certains ne recevant rien de leur famille.

Les problèmes alimentaires trouveront sans doute leur apogée pendant l'été 1917. En juillet, on sent que le manque s’accentue lorsque, pour la première fois, un officier parle de sous-alimentation dans ses rapports. La viande n’est plus présente que dans un tiers des repas et les hommes n'ont plus assez d'argent pour équilibrer ce manque par des achats personnels. L'officier appelle à faire baisser les prix par tous les moyens car les hommes n’ont plus les moyens nécessaires. Il rappelle que chaque homme doit ingérer au grand minimum 1.647 calories par jour et que, selon son calcul, ceux du bataillon n’en consomment que 1.437. Même les quantités du repas de midi sont insuffisantes et les hommes doivent faire preuve de débrouillardise pour se nourrir le soir.

Peu à peu, le mécontentement grandit et, lorsqu'en novembre, la ration de pommes de terre est diminuée de 500 à 300 grammes par personne, les officiers sont obligés, pour prouver leur bonne foi, de mettre en place une Kantinenkommission (commission de la cantine) et d’octroyer aux hommes et sous-officiers l’accès aux comptes du ravitaillement. En cette fin d'année 1917, avec les problèmes de ravitaillement, les premiers vols de nourriture apparaissent au sein des bataillons. Deux premiers Landsturm sont mis aux arrêts durant quatre mois pour des vols successifs de 8 et 21 pains dans la réserve du bataillon. Ces pains ont été cachés et consommés à l'écart.