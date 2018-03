Le secours alimentaire pour les "pauvres petits belges"

Au-delà des implications purement politiques et militaires du conflit, la population belge devait être approvisionnée et la communauté internationale décida de collaborer avec le CNSA. Les ministres plénipotentiaires (ambassadeurs) d’Espagne et des Etats-Unis, et postérieurement celui des Pays-Bas ont mis en marche la Commission for Relief in Belgium (CRB). Cette commission avec son siège à Londres et dirigée par le futur président des Etats-Unis Herbert Hoover, réussit à obtenir l’aide de plus de 200 commissions d’aide aux Belges qui envoyaient des vivres et qui faisaient surtout des dons en argent (plus faciles à transporter!) autour du globe: Espagne, Portugal, Canada, Australie, Brésil, Afrique du Sud, Ceylan, Nouvelle-Zélande… tous prêts à aider le pays surnommé "The Poor Little Belgium" par la presse, les campagnes publicitaires et les caricatures.