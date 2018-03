Alors, le sapin de Noël est-il " boche " ? Eh bien, peut-être pas. Car on ne peut qu’être frappé par le désir des Belges de " purifier " le territoire après l’Armistice de tout ce qui peut rappeler l’envahisseur abhorré et les souffrances de l’occupation. Les " boches " sont bien sûr chassés du territoire, mais cela ne suffit pas. Dans le cadre de la répression des inciviques, on condamne aussi les " embochés " coupables d’avoir aidé ou fréquenté l’ennemi. On prône aussi le boycott des marchandises et des entreprises allemandes. Plus généralement, la pénétration en Belgique de tout ce qui est allemand – en ce compris la littérature, la musique, les films – est longtemps perçue comme une souillure, une continuation de l’occupation par d’autres moyens. " Rien des Allemands, rien aux Allemands " proclament des tracts, des cartes postales et des timbres commémoratifs. Le Touring-Club de Belgique se lance encore entre 1921 et 1926 dans une campagne contre les " inscriptions boches " qui subsistent encore sur des bâtiments un peu partout en Belgique, afin de les faire toutes disparaître, sans exception.

Est-il réaliste, dans ce contexte, d’imaginer que la population belge ait repris à son compte une coutume qu’elle aurait perçue comme typiquement allemande ? C’est peu probable. Le seul emprunt conscient que les Belges ont fait à l’occupant est celui de la carte d’identité. Si celle-ci a été acceptée, c’est parce qu’elle n’était qu’une des pièces d’une nouvelle politique plus restrictive en matière d’immigration et d’octroi de la nationalité. Elle permettait de différentier plus facilement les Belges des étrangers… dont les Allemands, désormais indésirables.

Le succès du sapin en Belgique après 1918 n’est-il pas dû au fait qu’il va rapidement être assimilé, non pas à l’envahisseur, mais bien aux libérateurs ? A la Noël 1918 en effet, la Belgique est libérée des Allemands mais désormais occupée par une quarantaine de divisions alliées. Toutes fêtent Noël à leur manière. Elles sont nombreuses à inviter des familles et surtout des enfants belges à partager leur repas et/ou à leur offrir de petits cadeaux. Vingt ans plus tard, un vétéran australien se souvient, dans The Advertiser (Adelaide) : " Les pauvres femmes et enfants – beaucoup de ces derniers n’avaient jamais vu un Père Noël jusqu’à ce qu’un soldat australien porte une barbe et un grand habit écarlate – étaient presque pitoyablement transportés de joie ".

La Noël belge va donc pouvoir adopter de nombreux attributs du Christmas en toute bonne conscience. L’arbre de Noël, notamment, pourra désormais être perçu comme allié et non comme ennemi : le sapin rejoint donc les nombreux produits alliés à la mode, comme les bières anglaises. Le retour des réfugiés belges, qui ont dû fêter Noël en exil pendant quatre ans, a sans doute également renforcé cette tendance. " Paix sur Terre aux hommes de bonne volonté ", dit-on traditionnellement à Noël en référence à une phrase (ambiguë) de l’évangile de Luc. Mais l’inoubliable fête de Noël de 1918 était bien davantage que celle de la paix : celle de la victoire.