Le rôle des infirmières

De nombreux progrès sont réalisés en médecine durant la deuxième moitié du XIXe siècle. L’eau courante, l’électricité, les normes d’hygiène plus sévères et l’industrie répondent aux besoins des hôpitaux modernes. Cependant, si les médecins sont rigoureux et évoluent dans un cadre moderne, il n’en est pas de même pour le personnel hospitalier qui est mis à leur disposition. L’amateurisme du personnel auxiliaire contraste avec les progrès de la médecine.

Jusqu’au début du XXe siècle, les femmes qui assuraient le rôle d’infirmière étaient bien souvent des sœurs hospitalières. Par la suite, on assiste à une laïcisation progressive de cette fonction, tout en prenant soin de ménager l’opinion catholique, et on décide de proposer des formations dispensées par des médecins. Il faudra attendre 1907 pour que l’on créé la première véritable école d’infirmières sous l’impulsion du docteur Antoine Depage.

Ce dernier recherchant à tout prix un professionnalisme beaucoup plus poussé, prospecte en Angleterre, pays fort réputé pour la qualité de la formation dispensée à ses infirmières, pour trouver la future directrice de son école. Son choix se porte sur Édith Cavell qu’il nomme en 1907 à la tête de l'Institut médical Berkendael à Ixelles. Elle a une bonne connaissance de la société belge et de la langue française suite à un séjour de six ans comme gouvernante en Belgique et a travaillé au Royal London Hospital comme infirmière pendant plusieurs années, ce qui fait d’elle la candidate idéale pour diriger l’école d’infirmières créée par Antoine Depage un peu plus tard cette année-là. Elle se heurtera à de nombreuses difficultés pour recruter et valoriser la profession d’infirmière mais avec la Première Guerre mondiale, cette fonction connaîtra une réelle reconnaissance.

En 1914, c’est une Belgique totalement prise au dépourvu qui entre en guerre. Le manque de moyens est criant. Ainsi sur les 245 médecins prévus par la loi du 25 mai 1914 pour le Service de Santé de l’Armée seuls 166 et 12 médecins de réserve sont disponibles au moment de la mobilisation. Cette situation sera encore plus critique lorsque l’on constatera qu’aucune infirmière ne composera le Service de Santé de l’Armée. Seules les sœurs hospitalières, dont le nombre avait été calculé pour les périodes de paix, étaient disponibles, et certains hôpitaux ne comporteront aucune sœur parmi leur personnel...

Outre que leur nombre n’était pas suffisant, l’inadéquation de leur tenue sera préjudiciable à ces sœurs dévouées. Leurs larges manches flottantes ne se prêtent pas aux soins aseptisés prodigués aux blessés. Le contraste sera d’ailleurs d’autant plus frappant avec les "nurses " anglo-saxonnes qui possèdent des uniformes impeccables et fonctionnels.

Le conflit s’enlise et le nombre de morts ne cesse d’augmenter. L’armée belge perd jusqu’à un tiers de son effectif jusqu’à la bataille de l’Yser. Le nombre de blessés grandissant et la qualité des soins devant être accrue, on privilégie peu à peu les infirmières formées et de nombreuses jeunes filles belges sont dès lors envoyées en formation en Angleterre.