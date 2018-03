Le riz et le maïs: des nouveautés pour les Belges pendant la Grande Guerre

"In the matter of maize, there is no more Argentine maize to be purchased at any price until the new crop is available about the end of April or middle of May. In the matter of rice, however, the old crop is now finished and there is no rice coming on the London market or available for shipment until the new crop is disposable, which means that we cannot get a boat-load in before the end of April, although we are making every effort to pick up some old parcels." ("En ce qui concerne le maïs, il n’y a plus de maïs argentin à acheter à aucun prix jusqu’à ce que la nouvelle récolte soit disponible aux alentours de la fin d’avril ou de la mi-mai. En matière de riz, toutefois, l’ancienne récolte est maintenant terminée et il n’y a plus de riz arrivant sur le marché de Londres ou disponible pour être livré jusqu’à ce que la nouvelle culture soit prête, ce qui veut dire qu’on ne peut pas remplir un bateau avant la fin avril, même si nous faisons tous les efforts possibles en cherchant d’anciennes parcelles.")