Le "Rideau de Fer" entre la Belgique et les Pays-Bas (1915-1918)

La Première Guerre mondiale, déclenchée en août 1914, est particulièrement connue pour ses combats d’une violence inouïe, la pénétration d’innovations technologiques aussi performantes que glaçantes et pour avoir sonné le glas de l’ancien monde d’avant 1914. Toutefois, une conséquence imprévue, inopinée et, surtout, très originale, de cette guerre, fut l’érection d’une clôture électrifiée entre la Belgique et les Pays-Bas. Pour quelles raisons ? Si la Belgique a vu sa neutralité violée avec pertes et fracas par les troupes allemandes, il n’en fut rien du Royaume des Pays-Bas, resté neutre durant tout le conflit et épargné des "horreurs de la guerre". Enfin, presque. Si l’on considère la carte, il apparaît rapidement à l’œil, même non averti, que la frontière séparant la Belgique des Pays-Bas peut devenir un enjeu crucial, tant commercial, militaire que politique. Comment l’occupant peut-il faire en sorte que son dispositif ne soit pas affaibli par une sorte de "passoire", une issue, par laquelle les Belges – entres autres – pourraient fuir la zone occupée et rejoindre l’Angleterre ou le Gouvernement belge en exil au Havre, par exemple ? Comment éviter cette hémorragie ?

La construction de ce que certains appelleront le "Rideau de fer" fut la réponse des Allemands. Assez vite, cette frontière métallique rentre dans l’imaginaire collectif. Elle frappe l’esprit populaire. Le Belge de la rue en a entendu parler. Ne diffuse-t-on pas des caricatures, des "chromos", sur lesquelles on reconnaît des contrebandiers ou des volontaires de guerre installer un tonneau entre deux fils de fer, afin de s’introduire dans l’orifice et, finalement, rejoindre les Pays-Bas neutres ? Cette arme ne va-t-elle d’ailleurs pas se retourner contre celui qui l’a instaurée ? En effet, rapidement, tantôt lassés, tantôt indulgents, tantôt corruptibles, les sentinelles allemandes, se sentant parfois oubliées dans des zones quelquefois éloignées de toute ville et considérablement calmes, n’hésiteront pas, moyennant un ballot de tabac ou quelques œufs, à fermer les yeux devant l’activité de certains passeurs…