Le pouvoir du besoin: les réquisitions alimentaires

La Belgique occupée, l’importation habituelle de denrées alimentaires suspendue, la population et les troupes militaires affamées… Les horreurs du conflit 1914-1918 en Belgique se situaient à la fois sur les champs de bataille, dans les tranchées inondées en eau, en rats et en poux, dans les champs des paysans producteurs, dans les grandes villes inconstamment ravitaillées et dans les cuisines des ménagères. Dans ces différents scénarios, la population devait s’adapter à une réalité de guerre et de pénurie où l’accès aux aliments hors du système de ravitaillement organisé par le Comité National de Secours et d’Alimentation (le CNSA créé suite à l’occupation allemande) et la Commission of Relief of Belgium (la CRB, entité internationale de collaboration) était très limité. A côté des innombrables cas de vols, de falsification et d’accaparement, deux autres raisons réduisaient continuellement les rations alimentaires de la population belge, surtout à la campagne: les demandes allemandes de produits nationaux et les achats faits par les soldats qui devaient se réaliser, théoriquement, selon les prix officiels.