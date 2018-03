Le journal de Marcel Carron : journal d'un soldat en guerre, derrière l'image d'Epinal

Quelque chose qui frappe immédiatement dans le récit de campagne de Marcel Carron, c’est qu’il insiste systématiquement sur l’état de confort ou d’inconfort auquel il est confronté lorsque la troupe s’arrête de marcher et prend un peu de repos. A travers ses mots, parfois très succincts, se dessine la question du cantonnement du soldat, question souvent méconnue mais essentielle.

Les soldats cantonnent, ou bivouaquent selon les termes utilisés par Marcel Carron, pour une période pouvant aller d’une courte nuitée à quelques nuits. Ils arrivent la plupart du temps en fin d’après-midi, plus rarement plus tôt ou plus tard, et repartent en général de nuit ou très tôt le matin.

C’est en général chez l’habitant que les soldats gradés résident même si les conditions d’hébergement peuvent fortement varier selon le grade du soldat lorsque c’est possible.

L’accueil donné aux soldats par les occupants des bâtiments réquisitionnés pouvait varier selon le degré de sympathie ou d’inquiétude de ceux-ci. Marcel Carron relève un accueil agréable (Samedi 15 août : Nous allons cantonner le soir très tard à Florival dans une brasserie où nous sommes très bien reçus et dormons magnifiquement) ou difficile (Mercredi 19 août 14: Nous bivouaquons et nous n'avons même pas le temps de nous endormir. Dimanche 13 août: 12h Arrivée à Beveren Waes. Logement dans un château abandonné. Lit sans draps ni couvertures) selon les jours et les circonstances, imposées par les supérieurs ou par l’ennemi.

Marcel note également dans ses carnets, le fait que le dîner soit bien servi (Jeudi 20 août 14: Bon repas simple chez 3 demoiselles très gentilles), ou au contraire, pauvre ou mauvais (à nouveau le Mercredi 19 août 14: Nous arrivons à trouver deux oeufs à manger dans une maison sale. Mauvais beurre). Cette cohabitation forcée était également l’occasion de faire des échanges monnayés entre parties. Les soldats achètent souvent de quoi améliorer l’ordinaire en nourriture (pain, fromage, oeufs…) .

Souvent, les soldats ne savent pas qu’ils reviendront, la pause venue, au même endroit de cantonnement, ce qui donne des scènes de retrouvailles et d’adieu à répétition (Lundi 10 août 1914: Rentré au cantonnement où nos hôtes sont étonnés de nous voir revenir après les adieux du matin).

Pour les soldats de troupe, c'est souvent sur la paille quand ce n’est pas à côté du bétail que l’on s’installe pour le repos mais parfois, même les officiers doivent faire face à des conditions de logement difficiles. A la date du 4 novembre , Marcel écrit: Je loge sur la paille à la ferme voisine.

La façon dont Marcel Carron et ses hommes s’abritent peut évoluer de jours en jours: Mercredi 26 août 1914: Cantonnement infect à Ruth dans une grange dans une odeur de vaches et de porcs, nos voisins. Mais le lendemain, 27 août : A 15h départ vers Contich, arrivé à 18h Très bien logé, chez des gens très gentils "qui causent bien le français" " et le dimanche 30 août encore, après plus de six heures de marche: Magnifiquement logé. Bien nourri. Partageons la villa occupée seulement par la cuisinière et deux servants avec l'auditeur de la 6e D.A., du greffier, le commandant du 5e de ligne de forteresse et le docteur Malengreau.

Bien entendu, au fur et à mesure que la retraite des troupes se confirme, les conditions de cantonnement deviennent de plus en plus difficiles. Les troupes ennemies peuvent parfois être à proximité et tirer sur les soldats cantonnés (Mercredi 20 octobre 14: Un obus tombe dans la cour de la ferme où couchent les officiers) . Comme on le suppose, la situation se dégrade en même temps que le mouvement de retraite se confirme, imposant parfois des fuites précipitées des cantonnements (22 Octobre 1914: Nombre énorme d'officiers tués et blessés. Fuyant nous allons avec quelques officiers loger dans la ferme en face).

Carron raconte qu’un jour, les Allemands ont pilonné une ferme dans laquelle il avait été au repos quelques jours auparavant et ont tué des soldats séjournant à ce moment-là dans la ferme de même que le propriétaire du lieu. On sent dans ses mots le sentiment de soulagement mais également l’horreur de voir tomber les personnes qu’il côtoie au quotidien.

Même au plus profond de la tourmente, Marcel Carron peut relever les moments les moins inconfortables, le 11 novembre 14 alors qu’il installe un lit de paille dans une tranchée, il écrit: Nous nous installons et nous endormons presque aussi bien que dans le lit le plus moëlleux.

Ainsi sont évoquées les conditions de vie difficiles des soldats au quotidien et qui varient radicalement de jour en jour mais le récit de Marcel Carron est également éminement technique. Il décrit les différentes positions: de rassemblement, d’attente, d’attaque qui sont les principales actions de l’armée belge. On sent derrière ces mots les connaissances techniques essentiellement théoriques acquises dans les rangs de l’armée belge et une immense volonté d’accomplir convenablement son devoir dès le début (3 août 14: Position de rassemblement à la plaine d'Etterbeek, le 10 août 14 : Nous allons occuper une position de rassemblement sur la route de Wavre, près de Grez-Doiceau) mais, hélas, ces compétences buteront contre la réalité de terrain et le rythme imposé par les troupes allemandes.