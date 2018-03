Le dieu des armées : religion et foi sur le front belge

Le best-seller incontesté de la littérature de guerre belge est Mes Cloîtres dans la tempête, un livre de souvenirs de l’artilleur Edouard Lekeux – Frère Martial en religion, car il est franciscain. Le lecteur peut y découvrir une Grande Guerre remplie de signes et d’interventions divines plus ou moins directes, de positions miraculeusement épargnées par les tirs ennemis à des obus non explosés – par exemple devant une statue de la Vierge Marie… Il est tentant – et juste dans une certaine mesure – d’y voir un exemple extrême. Mais si Martial Lekeux est particulièrement lyrique, les témoignages de guerre qui font état de l’action salvatrice de Dieu sont nombreux chez les soldats croyants. On les retrouve dans des souvenirs édités, des carnets et journaux intimes inédits ou encore des récits qui ont circulé oralement dans les familles de certains anciens combattants.

Le soldat Gustave Tiberghien, profondément catholique, acquiert assez tôt dans la guerre la conviction que sa foi le protège. Il l’affirme au début de novembre 1914 dans une lettre à sa famille : " une balle s’arrêta entre ma capote et ma veste, une autre vint entrer entre le canon et le manchon de mon fusil. Déjà quelques jours avant, une balle traversant le parapet fit ricocher un caillou que je reçus violemment sur la tête. Et les obus qui tombent à quelques mètres de moi sans me toucher… tout cela prouve que la Providence veille sur moi grâce sans doute aux bonnes prières que toute la famille [fait] pour me conserver la vie. De mon côté, je suis toujours confiant dans l’issue de la guerre et grâce à Dieu, je reviendrai sain et sauf auprès de vous ".

Ce passage témoigne bien sûr aussi de la volonté de Gustave de rassurer ses proches, et peut-être également de les encourager à continuer de prier pour lui. Mais le ton est identique dans son carnet, par exemple lorsqu’il se trouve pris un mois plus tard dans un bombardement : " les obus et les shrapnels tombent. Il y en a cinq qui sont tombés autour de ma tranchée sur 10 m². Un obus est tombé juste au pied de ma tranchée. Je crois que ma médaille et mon scapulaire m’ont protégé ".

La guerre va donner à de nombreux autres soldats la sensation d’avoir reçu la grâce divine, dont la preuve ultime est d’avoir été épargné par Dieu. Celui-ci se voit donc conférer, en temps de guerre, une fonction de protection contre la mort – pas seulement celle du combattant, mais aussi celle de ses proches, surtout s’ils vivent sous la botte allemande en pays occupé. Dès le conflit, cette vision d’un Dieu " paratonnerre " fait l’objet de nombreuses critiques, non seulement de la part du clergé mais de certains combattants eux-mêmes. Le lieutenant belge Louis Boumal fait son mea culpa à son épouse, dans un texte qui ne sera publié qu’après sa mort en octobre 1918 : " Au cantonnement, je me levais à l’aube pour chercher l’église, entendre la messe. Je m’apaisais ainsi. Je pensais : j’ai trop prié, je ne mourrai pas aujourd’hui. Ce sont mes fautes cela, mes fautes de soldat ; il faut vois-tu, qu’on me les pardonne. Puis un jour, j’ai compris que ma prière était mon tremblement devant la mort ". Du point de vue de l’Eglise catholique, l’inconvénient de ce besoin de se rassurer à tout prix contre la mort est qu’il amène les combattants à des pratiques religieuses parfois peu orthodoxes.