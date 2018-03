Le cheval, acteur incontournable de la Grande Guerre

Une fois l’armée belge en charge d’un secteur à peu près stabilisé, les chevaux restent incontournables. Il est vrai que certains cavaliers, refusant la déchéance de devoir combattre à pied, préféreront troquer leur monture contre un avion et devenir des chevaliers de l’air au sein de l’aviation militaire belge. Il est vrai également qu’à l’approche des réseaux des tranchées, les hommes doivent prendre le relais des chevaux et transporter sacs de sable, munitions, ravitaillement ou médicaments à bout de bras : un travail de forçat.

Mais les chevaux sont partout ailleurs à l’arrière du front. Les véhicules automobiles ne peuvent encore les remplacer tous. Les bêtes sont aussi nécessaires que les hommes, et victimes des mêmes dangers. Le grenadier Gustave Groleau est témoin à La Panne, à la fin février 1915, d’un bombardement aérien : "Des aéroplanes vont et viennent ; il en passe quatre alliés et cinq allemands, ces derniers volent très haut et jettent des bombes. Une de ces dernières tue trois chevaux et un brigadier ; ce dernier a le crâne défoncé". Les chevaux n’ont pas à craindre que les obus ou les bombes. A partir de 1915, les gaz font leur apparition. La seule solution en cas d’urgence est d’éloigner le plus rapidement possible les bêtes de la menace. A la fin août 1916, le même Gustave Groleau décrit une alerte de ce type : "Les gaz sont là. Vite, je me levais et éveillais tout le monde qui se munissait de son masque et se mettait en tenue. Je communiquais aussi l’alerte aux musiciens qui couchent à côté de nous. Dans la rue, tout le monde court ; on évacue les chevaux pendant que le clairon sonne toujours".

Les chevaux accompagnent bien sûr le retour à la guerre de mouvement en septembre 1918. La cavalerie n’aura pas de rôle important dans les dernières semaines de la guerre, au grand dam de certaines unités qui voudront à tout prix s’illustrer. Le résultat en sera la prétendue "charge de Burkel" du 1er régiment des guides, démystifiée en son temps par l’historien Francis Balace : une attaque lancée en dépit du bon sens, sur un terrain défavorable. Elle se soldera par la mort de sept hommes et de dix-sept chevaux, victimes d’une sous-estimation grossière du dispositif ennemi et d’un désir mal placé pour le beau geste. Beaucoup plus important sera le rôle de l’artillerie. Sur le terrain dévasté du champ de bataille des Flandres, les camions automobiles ne peuvent progresser avant que le génie ne rétablisse des routes de fortune. Vaille que vaille, l’artillerie hippomobile doit tenter de suivre l’infanterie pour lui fournir l’appui-feu indispensable à la poursuite de la progression. L’avance est lente dans le paysage dantesque laissé par quatre ans de guerre et les bombardements incessants des derniers jours, avant d’arriver dans des régions relativement épargnées. Nombreux sont les chevaux mobilisés à cette tâche, tant pour tirer les caissons de munitions que les pièces d’artillerie elles-mêmes. Le soldat Edouard Froidure, futur prêtre et fondateur de l’œuvre des "Petits riens", dénombre ainsi le personnel de sa batterie, la 101e du 6e régiment d’artillerie : "Au total, on dénombrait quarante-huit hommes et quarante-huit chevaux pour… quatre canons ! (compte non tenu de tous les gradés à cheval)".