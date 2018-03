Le casque de Julien

Julien est donc un homme bien entraîné à la guerre, bénéficiant d’une formation complète qu’il joint à sa grande culture générale. Mais dans un contexte de guerre, toutes les formations du monde ne peuvent empêcher la fatalité de frapper et le 15 octobre 1915 à Caeskerke, Julien Van Leirberghe est blessé à la tête d’un coup de mitrailleuse alors qu’il combat sur l’Yser. C’est son casque qui le sauvera d’une mort certaine. Alors qu’il gît, aux côtés d’autres compagnons de guerre blessés et que les premiers secours effectuent un tri hâtif entre ceux qui ont encore des chances de survivre et ceux dont le cas semble désespéré, l’infirmier qui s’approche de lui s’apprête à le laisser mourir, mais Julien trouve encore la force de faiblement dire " Non, non... ". Il sera alors emmené avec les blessés à soigner et sera ainsi sauvé. C’est du moins ce qu’il racontera à ses proches la guerre finie.

Julien sera blessé une nouvelle fois, à Merckem le 28 septembre 1918, au commencement de l’offensive finale. Cet assaut effectué avec l’appui essentiel des forces américaines entrées en guerre en 1917 et qui devait contraindre les troupes allemandes à battre en retraite, Julien ne le verra que partiellement. Il est soigné dans un hôpital de campagne et le 12 octobre 1918, il est promu officier en remerciement de ces longs mois de guerre et en compensation des blessures infligées par l’ennemi. La signature de la paix provisoire sonnera la fin de la campagne militaire pour Julien.

Dès janvier 1919 et sa démobilisation officielle, il est de retour à Gand, sur les bancs de l’Université, désireux de finir ses études mais il optera pour l’architecte, sans doute attiré par les différentes perspectives que représentaient la reconstruction d’un partie du pays. Sa dernière inscription à l’université date de 1921.

Installé comme architecte en Belgique jusqu’à la crise économique de 1929, il fera, pendant un petit temps, partie d’une entreprise au Zaïre (Congo Belge à l'époque) avant de revenir en Belgique quelque temps avant que le monde ne s’apprête à rentrer à nouveau en guerre.