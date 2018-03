Langue fumée

Avant de procéder au salage, comme il est dit ci-dessus [recettes de "Salaison liquide de viande" et "Salaison sèche de viande"], la langue doit être préparée: on lui enlève le cornet, on la fait blanchir à l’eau bouillante un quart d’heure et on la fait cuire jusqu’à ce que la peau puisse s’enlever facilement après refroidissement, on peut opérer la salaison. Pour fumer la langue, on l’enferme dans un boyau de bœuf bien propre dont on noue les deux bouts.

Berger, Abbé. L’alimentation en temps de disette en temps de guerre, 1915