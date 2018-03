Laitances de hareng

Quant aux laitances, après les avoir mises à dégorger à l’eau, dressez-les dans un plat huilé. Saupoudrez d’une cuillerée d’échalotes finement hachées et assaisonnez de poivre et de sel. Mouillez d’un verre de vin ou de bouillon et du jus d’un citron. Faites cuire au feu doux jusqu’à ce qu’elles prennent couleur et laissez refroidir dans la cuisson. Egouttez-les ensuite et disposez-les dans un ravier. Entourez de tranches de tomates, préalablement macérées dans le sel, et de pommes de terre découpées, préparées en salade. Ajoutez à la cuisson des laitances une bonne cuillerée d’huile et une pincée de persil et arrosez les laitances avec la sauce ainsi obtenue.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917