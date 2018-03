La virilité à la mode de 14-18 : moustaches en guerre

Le terme "Poilu" est devenu un incontournable de la Grande Guerre. Il y a quelques années, les rares anciens combattants encore vivants étaient qualifiés de "derniers Poilus", et nombreux sont les livres sur le conflit qui l’utilisent dans leur titre. Le mot est pourtant plus problématique qu’il n’y paraît, a fortiori si on prétend l’utiliser dans un contexte belge.

Contrairement à une croyance largement répandue, le mot "Poilu" n’a aucun rapport avec la difficulté de se raser dans les tranchées et l’apparence prétendument hirsute des soldats. Aucune armée n’aime le laisser-aller dans la tenue et les masques à gaz ne s’accommodent pas de barbes négligées. Les combattants de la Première Guerre mondiale ne sont donc mal rasés qu’exceptionnellement, lors des affrontements qui empêchent longtemps toute relève des hommes (ce qui est rare dans le cas belge, sauf lors de la bataille de l’Yser ou de l’offensive finale). Le mot est en réalité bien plus ancien que 1914 puisqu’il est déjà utilisé en France à l’époque napoléonienne. "Etre un poilu", "avoir du poil" signifie ne pas avoir froid aux yeux : une fois de plus, la pilosité est synonyme de virilité. Le mot fait son chemin dans certaines casernes françaises au XIXe siècle et va obtenir un grand succès pendant la Grande Guerre. Mais ce succès est ambigu : dans un premier temps, le combattant français ne s’appelle pas lui-même "Poilu". Ce sont les civils, les journalistes, bref les non-combattants qui utilisent d’abord le terme, en hommage à leurs défenseurs. Ceux-ci vont soit rejeter "Poilu", comme un mot artificiel, soit l’adopter pour recueillir le respect qu’il suscite à l’arrière. Mais il garde longtemps un côté livresque et peu naturel et les soldats français utilisent fréquemment des termes plus neutres comme "les hommes" ou "les bonshommes".

Et les soldats belges dans tout cela ? Ils se trouvent face au même dilemme que les soldats français avec "Poilus", anglais avec "Tommy Atkins" ou "Tommies", ou encore américains avec "Doughboys" ou "Sammies". Utiliser un mot employé par les civils ou la hiérarchie, c’est accepter de se voir dicter son identité par l’arrière ; ne pas l’adopter, c’est refuser l’honneur qu’il peut procurer. La déferlante du "Poilu" en France explique l’utilisation du terme par certains combattants belges francophones, tout comme le mot "gars", d’origine bretonne et normande, le plus souvent orthographié "gas". Mais il existe des termes proprement belges, "piotte(s)" et "jass(es)" (ou "jas") écrits avec ou sans guillemets. Les auteurs utilisent tantôt l’un ou l’autre de ces termes, tantôt les deux indifféremment.

"Piotte" est un mot d’avant-guerre, utilisé jusqu’à la fin des années trente. Il désigne le soldat des régiments d’infanterie de ligne, par opposition aux cavaliers, artilleurs ou aux hommes des régiments de fantassins plus prestigieux, comme les grenadiers. Dans le contexte d’avant 1909, celui d’une "armée de pauvres" qui pratique encore le remplacement, le terme est péjoratif : on n’admire pas le piotte, on le méprise ou on le prend en pitié. Le terme témoigne aussi de la subordination du soldat à sa hiérarchie : les gendarmes sont surnommés "piotte-pakkers" (ceux qui attrapent les piottes), en abrégé "P.P." (ou encore "on ne Peut Pas le dire", pour éviter la censure). Mais pendant le conflit, l’admiration des civils rejaillit sur le mot "piotte" qui traduit de moins en moins le dédain et de plus en plus une certaine admiration pour ces hommes, qui supportent les tâches les plus dangereuses et ingrates. Le mot "jass(e)" (du néerlandais "jas", manteau ou veste) est un autre terme d’avant-guerre, qui désignait alors le "bleu" de la nouvelle levée de milice par opposition aux "anciens" des levées précédentes. Là aussi, certains vont tenter de le revaloriser et de transformer son humble origine en titre de gloire. Mais des débats enflammés dans la presse du front en 1918 montrent qu’encore à cette époque, le terme ne fait pas l’unanimité et garde un petit parfum civil, lié à son utilisation par des écrivains "embusqués" ou par la presse officielle. C’est pourquoi les Belges, comme beaucoup de Français, utilisent souvent des mots plus neutres : "Avec les hommes", écrit Robert Vivier, "notre “homme” comme nous disons, frère du “poilu” de France et du “tommy” anglais, écrivent les frères Tasnier. "Hommes" ou "bonshommes" ne renvoient d’ailleurs pas seulement à une idée d’humanité, mais aussi à celle de virilité… avec ou sans moustache.