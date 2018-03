La vie intime et conjugale pendant la guerre

Au début du XXe siècle, les rapports hommes-femmes sont extrêmement codifiés socialement. Le rôle de la femme reste extrêmement fidèle à l’image traditionnelle. On ne sort pas des schémas familiaux classiques. Avant le mariage, la fille est considérée être sous l’autorité de son père et sans réel pouvoir de décision ; après son mariage, ce sera l’époux qui prendra en charge ce rôle de chef de famille ayant toute autorité sur son épouse, encore plus avec la naissance d’enfants qui lui donneront des responsabilités éducatives et morales supplémentaires. En ce qui concerne les sentiments amoureux , c’est la même chose et nous faisons nôtres les mots d’Antoine Prost : “Le rôle des sentiments dans le mariage à cette époque est difficile à préciser : tout ce que l’on peut dire est que la norme sociale ne faisait de l’amour ni une condition du mariage ni un critère de son succès”. Quant aux relations sexuelles, qui ne sont censées avoir lieu que dans les liens du mariage, elles n’ont qu’un seul but socialement avoué et assumé : procréer. L’important c’est de fonder une famille, de fournir un héritier, mâle de préférence, et tout ce qui relève du plaisir est tabou.

Dans sa lettre pastorale sur le devoir conjugal parue avant-guerre, le cardinal Mercier, archevêque de Malines, demande aux couples de faire passer leur obligation de fonder une famille avant toute autre chose . Plus encore, le plaisir (qu’il assimile largement au contrôle des naissances) est condamné : “Mieux vaudrait (pour vos filles) ne point se marier que d'être livrées, innocentes victimes à des libertins qui après une jeunesse orageuse se sentent des velléités de se ranger mais n'obéissent en réalité sans peut-être en avoir la conscience, qu'à un besoin de bien-être ou de jouissance facile.” L’abbé Nysens ne dit pas autre chose quand il s’exprime aux jeunes mariés en 1912 : “Les couples qui ne font pas d'enfants sont ceux qui se trompent le plus !”... " Tous ces agents du vice avec un ensemble parfait cherchent à répandre dans l'esprit et le coeur des jeunes époux la peur de l'enfant et l'amour du plaisir“. Rigueur et sobriété, c’est l’obligation de procréer qui prime, avant même la satisfaction de l’homme et bien entendu, il n’y a pas de place officielle pour le plaisir des femmes.

Tout au plus, le cardinal consent-il à dire que lorsque les circonstances, entre autres médicales, l’exigent, l’homme doit prendre en compte la légitimité du refus de son épouse de se soumettre au devoir conjugal.

Par ailleurs, le relatif contrôle des naissances par des moyens matériels comme le préservatif par exemple, est ardemment combattu. Des associations, comme la Ligue mariale contre l'immoralité et la Ligue nationale pour le péril vénérien, que dirige le professeur Bayet, mènent déjà une lutte acharnée envers l’immoralité qui, selon eux, menace la société. Le début du XXe siècle voit le monde médical en plein “boom” de découvertes des traitements des maladies vénériennes au premier rang desquelles la syphilis et la blennorragie.

Bruxelles accueille en 1889 et 1902, les Conférences internationales pour la prophylaxie des maladies vénériennes dont les grands spécialistes sont Allemands. Dans ce combat, les féministes ne sont pas en reste et s’associent aux combats contre l’immoralité, les maladies vénériennes et la prostitution qui, selon elles, menacent le bien-être physique, social et moral des femmes.

Cette lutte contre les maladies vénériennes va de pair avec la lutte contre l’immoralité. Des médecins avancent des causes sociales à ces maladies : trop d’alcool, un trop bon repas couplé d’un trop grand plaisir pendant l’acte (!), culpabilisation des moeurs et austérité morale sont au programme officiel de ce début de siècle mais la guerre viendra, non pas transformer l’ordre moral, mais permettre un écartement relatif, tabou et temporaire de celui-ci.