La "Trêve de Noël " : fraternisation autour du ballon rond

Sur la ligne de front en cette fin d’année 1914, les moments d’attente sont nombreux. Entre deux coups de semonce, on en profite pour aller chercher les corps des soldats tombés à l’ennemi dans le no man’s land, on affûte son arme et si le temps se fait trop long, on lit, on écrit, on essaye de fermer les yeux un instant. Ce ne sont pas vraiment des trêves, mais plutôt des moments de repos ou l’on répare le matériel et où l’on se prépare pour la prochaine attaque.

Mais en ces jours de Noël 1914, entre le 24 et le 26 décembre, quelques soldats, britanniques et allemands, vont, sans autorisation aucune, et de façon tout à faits spontanée et limitée, fraterniser brièvement avec leur alter ego de l’autre camp.

Quelques jours auparavant toutes les tentatives de faire appliquer un cessez-le-feu général pour les fêtes échouent: un journal britannique, Le Sunday Post note en date du 13 décembre que les efforts du pape Benoît XV pour obtenir une trêve de douze heures effective le jour de Noël ont été vains. Et pourtant, une trêve, ou plutôt des trêves, auront bien lieu dans certaines tranchées, alors qu’à d’autres endroits, les hommes continueront de s’y massacrer.

A Plugstreet, les hommes sortis timidement des tranchées se serrent la main, boivent et chantent ensemble. Ils s’échangent du tabac, des cigarettes et même des petits objets souvenirs comme des boutons d’uniformes. Ils parlent aussi. Ou du moins ils essayent. Le futur dessinateur de la figure de guerre caricaturale “Old Bill”, Bruce Bairnsfather assiste à la scène. Bruce Bairnsfather, qui signalera dans ses écrits ne pas comprendre un mot d’allemand communique dans sa langue et par gestes pour faire comprendre qu’il est intéressé par les boutons d’un officier allemand. Celui-ci les échangent contre une pièce de son uniforme. Les soldats qui connaissent les deux langues se chargent parfois des traductions.

Malgré la bonne ambiance qui teint le moment, personne n’oublie qui est l’autre. Bruce Bairnsfather décrira les soldats allemands qu’ils rencontrent comme des “Huns” n’ayant pas le caractère sympathique des siens, mais ce qu’ils se diront restera entre eux.