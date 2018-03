La recette de la tarte au riz de 1917

Parmi toutes ces bonnes choses, je m’arrêterai à la tarte au riz, parce que cette recette pourra servir à d’autres ménagères qui ne disposent pas d’une grande réserve de farine. Mettez cuire 100g de riz dans un litre de lait jusqu’à ce qu’il soit complètement réduit; ajoutez-y deux jaunes d’œufs débattus [battre fortement] et du sucre à volonté, ainsi qu’une pincée de cannelle en poudre; laissez jeter un bouillon et puis incorporez les blancs d’œuf, bien débattus en neige. Garnissez le fond et le pourtour d’une platine à tarte avec de la pâte sèche, remplissez de riz préparé et cuisez fortement par le dessous. La pâte sèche se prépare comme suit: pétrissez ensemble 100g de beurre et 150g de sucre; ajoutez-y peu à peu 200g de farine et deux œufs dont vous réserverez un blanc pour faire l’abaisse [pâte travaillée au rouleau] Déposez à la cave jusqu’au lendemain, pour y passer la nuit. Cette pâte, lorsqu’elle est cuite, peut se conserver pendant quinze jours dans des récipients de faïence, de telle sorte qu’on peut préparer plusieurs tartes à la fois et les remplir au fur et à mesure du riz nécessaire.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917