La recette de guerre du riz au lait

Un litre et demi de lait pour cinq cuillerées de riz, sucre et sel. Un peu de cannelle. Bien laver le riz. Verser de l’eau bouillante dessus pour le crever [réduire], puis mettre dans la casserole avec de l’eau d’abord si l’on désire économiser le lait. Ajouter ensuite le sucre, la cannelle et le lait en remuant jusqu’à épaisseur voulue. Colorer avec un peu de safran.

Almanach Bénard, 1917