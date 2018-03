La population belge en 14-18 : démographie

Les naissances passent de 156.389 en 1914 (prenant en compte toute l’année) à 85.056 en 1918. Plusieurs raisons à cette baisse: l’absence des hommes en âge de procréer, même si elle est beaucoup moins marquante qu’en France ou qu’en Angleterre, la chute des mariages qui très logiquement entraîne moins de grossesses, les conditions sociales et économiques difficiles, les pénuries qui amènent aménorrhées, c’est-à-dire l’absence de règles, et carences. Tout cela contribue à faire baisser le nombre des naissances. Le nombre de mariages est lui aussi en baisse en 1915 (on passe de 41.095 à... 24.654 unions). Et des mariages en moins, c’est fatalement moins de naissances.

Les hommes en âge de procréer sont au front, soit plus tard au travail forcé en Allemagne, soit en Belgique occupée mais tout le monde en convient ce n’est pas une période pour commencer une famille. Cette chute continuera pendant toute la durée de la guerre : 99.360 naissances en 1916 puis 86.675 en 1917 et 85.056 en 1918. Quand on regarde le rapport entre naissances et décès au cours de ces années, cette chute est encore plus flagrante : le taux chute drastiquement de 47.669 à 23.617 entre 1914 et 1915 pour passer ensuite en négatif : - 1.684 en 1916 et surtout -38.149 en 1917 et -72.284 en 1918.

On assiste en 1919 à une reprise des naissances. De 8.013 naissances en janvier pour l’ensemble du territoire, on passe à 10.098 enfants en août et 14.690 en octobre, cette reprise due à la fin du conflit est à saluer même si on ne peut pas parler d’un vrai baby-boom des naissances lié à la fin de la guerre. Le manque de naissances en Belgique après-guerre continue d’ailleurs d’inquiéter et fera l’objet de campagnes natalistes ramenant les femmes dans leurs foyers.

Les discussions sur la nécessité de relancer la croissance de la population viendront dès la fin de la guerre avec des débats âpres entre les tenants d’une politique de natalité forte et les partisans d’un contrôle relatif des naissances.Les premiers mettent en avant la nécessité de mettre au monde des enfants, mâles de préférence, qui viendront agrandir les rangs et défendre la patrie si elle vient à être de nouveau attaquée; les seconds seront,eux , partisans d’une politique des naissances contrôlée laissant aux couples le soin de choisir le nombre d’enfants voulu ce qui éviterait selon eux misère et abandon d’enfant…