La mode en guerre : être et paraître

La période du début du XXe siècle, celle qu’on a appelée la “Belle époque”, voit la mode franchir une nouvelle étape dans son évolution avec des nouveaux moyens de communication et de vente. L’industrie de la mode et du vêtement est en pleine expansion. Le centre de la mode, c’est bien entendu la France et surtout Paris, qui dicte les règles du jeu, notamment à travers des présentations papier qui bénéficient des progrès techniques récents. La Gazette du Bon Ton, revue de luxe présentant les dernières créations françaises, commence à paraitre en 1912 mais sera interrompue par la guerre, à l’exception d’une parution en 1915.

La Belgique, surtout les dames de la bonne société, suit le mouvement français : disparition progressive des corsets, vêtements plus fluides mais encore couvrants, robes longues pour les sorties officielles et les soirées, blouses et jupes couvrant l’ensemble des jambes pour les moments plus décontractés. Les manches sont longues et ces dames sortent gantées et en chapeau. Les toilettes sont soignées et s’adaptent à toutes les circonstances : soirée, journée, activité privée ou publique.

Les classes moyennes copient les modèles de couture des classes plus elevées tandis que les classes populaires disposent d’une garde robe limitée basée sur des tissus résistants et comportant souvent, aux côtés de vêtements “de travail” (pour les hommes) ou de “ménage”, une tenue que l’on pourrait caractériser “du dimanche”. Cette catégorie de population a de toute façon des préoccupations prioritaires et n’a pas forcément accès ni à l’information ni aux moyens qui leur permettrait de se vêtir comme les dames de la belle société.

La mode, qu’on la suive strictement ou qu’on ne puisse pas la suivre, est donc une façon de revendiquer son appartenance à une certaine classe sociale. C’est également aux yeux de certaines dames une façon d’exister dans la société. Mais la mode contemporaine ne plaît pas à tout le monde : l’abbé Nysens, installé en région liégeoise, fustige “les mères et les demoiselles aimant les robes à entraves, les chapeaux aéroplanes et toutes les inventions transformant la femme en un être ridicule, risquant beaucoup d’ennuyer et à un moment donné d’effaroucher le mari qui a le bonheur et l’honneur de diriger ces girouettes de mode.”