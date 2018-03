La méthode Carrel-Dakin

L’expérience médicale en temps de guerre est très limitée avant 1914. Ainsi, pour les soins donnés aux soldats touchés par des balles de fusil, on se base sur une idée totalement erronée et fortement répandue : les blessures faites par balle sont toujours nettes (elles ne détruisent qu’une partie déterminée du corps) et propres, car les munitions n’entraînent pas de maladies. Une autre idée fondée sur des hypothèses hasardeuses sera de croire que les soldats seront plus souvent blessés par des balles de fusil plutôt que par des éclats d’obus.

Ces idées préconçues auront pour conséquence de fausser les diagnostics et l’urgence de la prise en charge du blessé. C’est entre autres l’artillerie, et donc les éclats d’obus, qui décimera les armées et non pas les balles de fusil. De plus, les balles entraîneront de nombreuses complications qui dépasseront les estimations des chirurgiens.

En France, le médecin inspecteur général Edmond Delorme (1847-1929), chef de la chirurgie militaire française, fait partie de la vieille garde convaincue par ces idées et prônera des méthodes chirurgicales en inadéquation totale avec cette guerre spécifique qu’est la guerre des tranchées où l’artillerie est fortement sollicitée. Edmond Delorme prendra conscience de son erreur et tentera, le 28 septembre 1914, devant l’Académie des Sciences, de rectifier ses propos :

"Pour être efficace, la défense contre l’infection doit être assurée très rapidement. Elle ne peut se réaliser sur des blessés transportés au loin. Dès lors, la chirurgie des premières lignes ne doit plus se contenter des actes préparatoires qu’elle pratiquait jusquelà. Elle doit faire elle-même tout le nécessaire. La règle de l’abstention systématique (on intervenait uniquement lorsque les blessures étaient fort graves dans le cas contraire le blessé recevait les soins élémentaires avant d’être transporté vers l’Arrière) excellente lorsqu’il s’agissait des balles de fusil, ne saurait s’appliquer aux balles de shrapnells (obus à balles) et aux éclats d’obus. On avait jusqu’ici des raisons de reporter à l’arrière la chirurgie active ; les circonstances forcent à la concentrer résolument à l’avant."

Cependant, malgré ce discours, les idées préconçues ont la vie dure et elles influenceront longtemps la prise en charge des blessés.

Dès les débuts de la guerre un nombre incalculable de blessés afflue. Les chirurgiens vont se concentrer sur la " réparation " de la blessure et en négligeront totalement l’aspect bactériologique. Les conséquences seront dramatiques. Bien que certains soldats reçoivent les soins nécessaires, les médecins ne peuvent éviter leur mort. Pour une même maladie, ceux-ci observent une multitude de symptômes dont ils n’arrivent pas à comprendre la source. De nombreuses recherches seront effectuées pour déceler l’origine de cette maladie.

En 1915, l’Institut Pasteur (fondation française qui se consacre à l’étude de la biologie) mettra en évidence des germes à l’origine de la gangrène gazeuse (nécrose des tissus). L’absence de normes sanitaires dans les tranchées et les conditions extrêmes de vie (la boue, les rats, la matière fécale, les cadavres) sont responsables de la prolifération des infections et la gangrène gazeuse - souvent suivie par une amputation - sera une des plus répandues chez les blessés atteints par des éclats d’obus. Celui-ci a effectivement la particularité de pénétrer dans tous les tissus musculaires et d’y amener des souillures dont la boue où les germes de la gangrène gazeuse sont présents.